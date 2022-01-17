https://ria.ru/20220117/omikron-1768140433.html

Какой симптом в глазах указывает на "омикрон"

Врач рассказала о неожиданном симптоме "омикрона" в глазах - РИА Новости, 17.01.2022

Какой симптом в глазах указывает на "омикрон"

Конъюнктивит может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса "омикрон". Об этом, как сообщает Express, заявила британский терапевт Нина Аслам. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:20

2022-01-17T04:20

2022-01-17T04:20

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Конъюнктивит может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса "омикрон". Об этом, как сообщает Express, заявила британский терапевт Нина Аслам.Как пояснила специалист, в глазах имеются клеточные рецепторы, при помощи которых коронавирус может проникать в организм. Подобные рецепторы располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки.При "омикроне", отметила Аслам, конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания.Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).Бывает при аллергии, занесении в глаза грязи.Различают аденовирусный (фарингоконъюнктивальная лихорадка), энтеровирусный, герпетический, бактериальный, хламидийный, аллергический, острый и хронический конъюнктивит. У взрослых 85 % случаев конъюнктивита вызваны аденовирусами и лишь 15 % — бактериями, у детей бактериальный и аденовирусный конъюнктивиты встречаются с одинаковой частотой.Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал характерные омикрон-штамма. В их числе – сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, повышение температуры, сильная слабость и головная боль.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября прошлого года. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.

https://ria.ru/20220117/simptomy-1768136869.html

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