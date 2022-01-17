https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768204470.html

Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник

Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2022

Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник

Ограбившие в Подмосковье вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, с ее слов, скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:39

2022-01-17T13:39

2022-01-17T14:07

происшествия

украина

московская область (подмосковье)

александр градский

марина коташенко

шоубиз

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ограбившие в Подмосковье вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, с ее слов, скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье напали на вдову Александра Градского и отобрали у нее сумму около 100 миллионов рублей. По информации полиции, грабители спровоцировали ДТП, сели в ее автомобиль и потребовали доехать до ее дома. Там у Коташенко отобрали крупную сумму денег. Как ранее сообщал РИА Новости источник, Коташенко после грабежа сама подвезла грабителей до трассы М-3 Украина в Подмосковье, откуда они и уехали."После совершения преступления трое предполагаемых грабителей сели в ее авто, доехали до трассы М-3 Украина и вышли. Далее они сели на белый Mercedes с московскими номерами (799) и уехали", - сказал собеседник агентства.При этом, как следует из базы данных ГИБДД, номера автомобиля, названные Коташенко, не зарегистрированы на автомобиль Mercedes - с такими госномерами ездит другая иномарка, черный Nissan Qashqai.

https://ria.ru/20220117/kotashenko-1768201410.html

https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html

украина

московская область (подмосковье)

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происшествия, украина, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко