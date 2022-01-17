https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768204470.html
Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник
Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2022
Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник
Ограбившие в Подмосковье вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, с ее слов, скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:39
2022-01-17T13:39
2022-01-17T14:07
происшествия
украина
московская область (подмосковье)
александр градский
марина коташенко
шоубиз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ограбившие в Подмосковье вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, с ее слов, скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье напали на вдову Александра Градского и отобрали у нее сумму около 100 миллионов рублей. По информации полиции, грабители спровоцировали ДТП, сели в ее автомобиль и потребовали доехать до ее дома. Там у Коташенко отобрали крупную сумму денег. Как ранее сообщал РИА Новости источник, Коташенко после грабежа сама подвезла грабителей до трассы М-3 Украина в Подмосковье, откуда они и уехали."После совершения преступления трое предполагаемых грабителей сели в ее авто, доехали до трассы М-3 Украина и вышли. Далее они сели на белый Mercedes с московскими номерами (799) и уехали", - сказал собеседник агентства.При этом, как следует из базы данных ГИБДД, номера автомобиля, названные Коташенко, не зарегистрированы на автомобиль Mercedes - с такими госномерами ездит другая иномарка, черный Nissan Qashqai.
https://ria.ru/20220117/kotashenko-1768201410.html
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html
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происшествия, украина, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко
13:39 17.01.2022 (обновлено: 14:07 17.01.2022)
Ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes, сообщил источник
Источник: ограбившие вдову Градского скрылись на белом Mercedes с московскими номерами