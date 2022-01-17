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Вдову певца Градского ограбили в Подмосковье
Вдову певца Градского ограбили в Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2022
Вдову певца Градского ограбили в Подмосковье
В Московской области ограбили вдову певца Александр Градского Марину Коташенко. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T02:22
2022-01-17T02:22
происшествия
московская область (подмосковье)
александр градский
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Московской области ограбили вдову певца Александр Градского Марину Коташенко. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. По предварительным данным прокуратуры, в Наро-Фоминском городском округе неустановленные лица угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег.В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.Комментарий сына ГрадскогоСын Александра Градского Даниил прокомментировал сведения об ограблении вдовы артиста Марины Коташенко. В беседе с "Известиями", он выразил надежду, что никто не пострадал в результате произошедшего."Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы, и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно", — сказал Даниил Градский.Предсмертное бракосочетаниеГрадский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.За несколько недель до смерти музыкант женился на актрисе Марине Коташенко, сообщал ранее МК со ссылкой на источник.Пара была вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей, однако до последнего момента брак не был оформлен официально. Как утверждал МК, против оформления отношений был сам музыкант, который считал, что и так обеспечивает семью всем необходимым.Биография ГрадскогоГрадский родился в 1949 году в городе Копейске. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".
https://ria.ru/20211216/golos-1764109396.html
https://ria.ru/20211209/vorobeva-1762908307.html
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский
02:22 17.01.2022
 
Вдову певца Градского ограбили в Подмосковье

Вдову певца Градского Коташенко ограбили в Подмосковье на 100 миллионов рублей

© Фото : Из личного архива Александра ГрадскогоАлександр Градский
Александр Градский - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : Из личного архива Александра Градского
Александр Градский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Московской области ограбили вдову певца Александр Градского Марину Коташенко. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
"Предварительная сумма ущерба – 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. По предварительным данным прокуратуры, в Наро-Фоминском городском округе неустановленные лица угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег.
В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Комментарий сына Градского

Сын Александра Градского Даниил прокомментировал сведения об ограблении вдовы артиста Марины Коташенко. В беседе с "Известиями", он выразил надежду, что никто не пострадал в результате произошедшего.
"Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы, и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно", — сказал Даниил Градский.
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Предсмертное бракосочетание

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
За несколько недель до смерти музыкант женился на актрисе Марине Коташенко, сообщал ранее МК со ссылкой на источник.
Пара была вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей, однако до последнего момента брак не был оформлен официально. Как утверждал МК, против оформления отношений был сам музыкант, который считал, что и так обеспечивает семью всем необходимым.
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Биография Градского

Градский родился в 1949 году в городе Копейске. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.
В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".
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