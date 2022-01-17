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Силовики ВСУ обстреляли из гранатомета село в Донбассе, заявили в ДНР
Силовики ВСУ обстреляли из гранатомета село в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.01.2022
Силовики ВСУ обстреляли из гранатомета село в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики из гранатомета обстреляли в понедельник подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Октябрь в Донбассе, заявили... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:22
2022-01-17T20:22
2022-01-17T20:22
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики из гранатомета обстреляли в понедельник подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Октябрь в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что за минувшие сутки украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь из гранатомета по селу Октябрь.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.-
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в мире, москва, нато, донецкая народная республика, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
Силовики ВСУ обстреляли из гранатомета село в Донбассе, заявили в ДНР
Представитель ДНР: украинские силовики обстреляли из гранатомета село Октябрь в Донбассе