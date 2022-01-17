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Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации
Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации - РИА Новости, 17.01.2022
Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации
ОБСЕ находится в тяжелой ситуации, налицо ее деградация, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:25
2022-01-17T12:48
в мире
обсе
россия
нато
александр лукашевич
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ОБСЕ находится в тяжелой ситуации, налицо ее деградация, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю - налицо признаки деградации и кризис идентичности", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом он напомнил, что "изначально, в 90-е годы, в мандат ОБСЕ как раз закладывалась функция вести переговоры и обеспечивать направления развития Европы"."Все это, к сожалению, не случилось. Деградация по-прежнему происходила, причем ускоренными темпами. Сейчас вряд ли кто-то из серьезных политиков может сказать, что ОБСЕ может повлиять, скажем, на поведенческие привычки НАТО или на жесткую по отношению к России политику Европейского Союза", - отметил он.
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в мире, обсе, россия, нато, александр лукашевич
12:25 17.01.2022 (обновлено: 12:48 17.01.2022)
 
Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил, что организация находится в тяжелом положении

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ОБСЕ находится в тяжелой ситуации, налицо ее деградация, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю - налицо признаки деградации и кризис идентичности", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
При этом он напомнил, что "изначально, в 90-е годы, в мандат ОБСЕ как раз закладывалась функция вести переговоры и обеспечивать направления развития Европы".
"Все это, к сожалению, не случилось. Деградация по-прежнему происходила, причем ускоренными темпами. Сейчас вряд ли кто-то из серьезных политиков может сказать, что ОБСЕ может повлиять, скажем, на поведенческие привычки НАТО или на жесткую по отношению к России политику Европейского Союза", - отметил он.
Флаги на здании в Вене, где пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
12:16
Постпред при ОБСЕ заявил о деградации ситуации в Евроатлантическом регионе
 
В миреОБСЕРоссияНАТОАлександр Лукашевич
 
 
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