12:25 17.01.2022 (обновлено: 12:48 17.01.2022)
Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации
Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил, что организация находится в тяжелом положении
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ОБСЕ находится в тяжелой ситуации, налицо ее деградация, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю - налицо признаки деградации и кризис идентичности", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
При этом он напомнил, что "изначально, в 90-е годы, в мандат ОБСЕ как раз закладывалась функция вести переговоры и обеспечивать направления развития Европы".
"Все это, к сожалению, не случилось. Деградация по-прежнему происходила, причем ускоренными темпами. Сейчас вряд ли кто-то из серьезных политиков может сказать, что ОБСЕ может повлиять, скажем, на поведенческие привычки НАТО или на жесткую по отношению к России политику Европейского Союза", - отметил он.