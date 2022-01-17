https://ria.ru/20220117/obse-1768186566.html

Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации

Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации - РИА Новости, 17.01.2022

Постпред России при ОБСЕ заявил о тяжелом положении организации

ОБСЕ находится в тяжелой ситуации, налицо ее деградация, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:25

2022-01-17T12:25

2022-01-17T12:48

в мире

обсе

россия

нато

александр лукашевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ОБСЕ находится в тяжелой ситуации, налицо ее деградация, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю - налицо признаки деградации и кризис идентичности", - заявил Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом он напомнил, что "изначально, в 90-е годы, в мандат ОБСЕ как раз закладывалась функция вести переговоры и обеспечивать направления развития Европы"."Все это, к сожалению, не случилось. Деградация по-прежнему происходила, причем ускоренными темпами. Сейчас вряд ли кто-то из серьезных политиков может сказать, что ОБСЕ может повлиять, скажем, на поведенческие привычки НАТО или на жесткую по отношению к России политику Европейского Союза", - отметил он.

https://ria.ru/20220117/evropa-1768184807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обсе, россия, нато, александр лукашевич