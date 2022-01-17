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Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook - РИА Новости, 17.01.2022
Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсекретарю ОБСЕ... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T00:11
2022-01-17T07:32
в мире
обсе
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать Россию из-за блокировки страницы делегации в Facebook.Администрация соцсети ранее ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной МИД России, якобы за публикацию запрещенного контента. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, снять ограничения с аккаунта.Отдельно постпредство России при ОБСЕ отметило, что "с сожалением" узнало о блокировке аккаунта делегации.Дипломаты констатировали, что налицо очередной пример нелегитимной цензуры информационного пространства. "Уважаемая представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ (Тереза Рибейро), не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно", - предупредили в постпредстве.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на наступившей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
https://ria.ru/20211228/facebook-1765815896.html
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в мире, обсе, россия
00:11 17.01.2022 (обновлено: 07:32 17.01.2022)
 
Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook

Глава делегации в Вене Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Шмидт из-за блокировки в Facebook

© AP Photo / dapd, Joerg KochЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / dapd, Joerg Koch
Логотип социальной сети Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать Россию из-за блокировки страницы делегации в Facebook.
Администрация соцсети ранее ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной МИД России, якобы за публикацию запрещенного контента. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, снять ограничения с аккаунта.

"Просим Генерального секретаря г-жу Х. Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!" - приводится обращение Гаврилова на странице российской делегации в Twitter.

Отдельно постпредство России при ОБСЕ отметило, что "с сожалением" узнало о блокировке аккаунта делегации.
Дипломаты констатировали, что налицо очередной пример нелегитимной цензуры информационного пространства. "Уважаемая представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ (Тереза Рибейро), не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно", - предупредили в постпредстве.
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В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на наступившей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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