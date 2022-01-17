https://ria.ru/20220117/nitka-2-1768262544.html

Суд подтвердил взыскание в пользу Минобороны по проекту "НИТКА-2"

Суд подтвердил взыскание в пользу Минобороны по проекту "НИТКА-2" - РИА Новости, 17.01.2022

Суд подтвердил взыскание в пользу Минобороны по проекту "НИТКА-2"

Верховный суд России поддержал решение первой и кассационной инстанций, которые по иску министерства обороны взыскали с московского конструкторского бюро... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:32

2022-01-17T18:32

2022-01-17T18:32

происшествия

безопасность

краснодарский край

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россия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Верховный суд России поддержал решение первой и кассационной инстанций, которые по иску министерства обороны взыскали с московского конструкторского бюро "Компас" около 511 миллионов рублей неотработанного аванса по контракту на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание полигона взлетно-посадочных систем "НИТКА-2".Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Анатолий Першутов отклонил кассационную жалобу "Компаса", просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.Контракт стоимостью более 2,9 миллиарда рублей был заключен в мае 2010 года. "Компас" полностью выполнил два этапа ОКР, а в ходе выполнения третьего проект утратил свою актуальность, и Минобороны в сентябре 2017 года решило от него отказаться. Спор возник по поводу оплаты выполненных работ по этому этапу.Суды повторно рассматривали требования заказчика и исполнителя друг к другу. Изначально иск подал именно "Компас". По расчетам КБ, оно понесло расходы в размере более 1,8 миллиарда рублей, включая задел на следующие этапы, а получило от заказчика авансом около 1,1 миллиарда рублей. При первом рассмотрении суды двух инстанций взыскали разницу – около 732 миллионов рублей – с Минобороны в пользу "Компаса".Однако окружной суд судебные акты отменил. Он указал, что "Компас" за работу, результат которой не достигнут, получил компенсацию в большем размере, чем вознаграждение, которое ему причиталось бы в случае надлежащего исполнения и достижения результата – те самые 1,1 миллиарда рублей.При повторном рассмотрении арбитражный суд Москвы руководствовался согласованным сторонами актом сверки затрат 2018 года, в котором фактические затраты по этапу оценены в 579 миллионов рублей. Таким образом, суд в феврале 2021 года взыскал с проектировщика разницу между авансом и его заверенными затратами. При этом во взыскании 379 миллионов рублей процентов суд Минобороны отказал.Апелляционная инстанция подтвердила расторжение контракта по иску "Компаса", но взыскание 511 миллионов рублей в пользу Минобороны отменила, посчитав, что затраты исполнителя превысили аванс. Наконец, арбитражный суд Московского округа в сентябре 2021 года отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции.В материалах суда уточняется, что проект "НИТКА-2" планировался в Краснодарском крае. Полигон "НИТКА" (научно-испытательный тренажер корабельной авиации) находится в Крыму, на аэродроме Новофедоровка. Комплекс используется для подготовки летчиков палубной авиации.

https://ria.ru/20211220/sud-1764593514.html

https://ria.ru/20220117/sud-1768208788.html

https://ria.ru/20210915/isk-1750208513.html

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происшествия, безопасность, краснодарский край, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия