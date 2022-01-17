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https://ria.ru/20220117/natsisty-1768277307.html
СМИ: эксперты предположили имя доносчика, который выдал Анну Франк нацистам
СМИ: эксперты предположили имя доносчика, который выдал Анну Франк нацистам - РИА Новости, 17.01.2022
СМИ: эксперты предположили имя доносчика, который выдал Анну Франк нацистам
Международная группа экспертов выдвинула предположение, что доносчиком, который выдал нацистам местонахождение Анны Франк и ее семьи, мог быть амстердамский... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:35
2022-01-17T20:47
в мире
амстердам
адольф гитлер
нидерланды
анна франк
голландия
фбр
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов выдвинула предположение, что доносчиком, который выдал нацистам местонахождение Анны Франк и ее семьи, мог быть амстердамский предприниматель еврейского происхождения Арнольд ван ден Берг, сообщает телеканал CBS, который поговорил с экспертами.Анна Франк и ее семья бежали из Германии в Голландию после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году. После того, как Германия оккупировала Нидерланды в 1940 году, девочка и ее семья были вынуждены скрываться и жить в убежище. В 1944 году их укрытие обнаружили, а через год сама Анна скончалась в концентрационном лагере.Расследование началось в 2016 году, его возглавил бывший агент ФБР Винс Пенкок. В состав группы экспертов вошли психолог-криминалист, военный следователь, историки, криминологи, исследователи архивных документов.Ван ден Берг скончался в 1950 году. Мужчина работал в учрежденном оккупационными властями Еврейском совете, который был распущен в 1943 году, а его члены попали в лагеря. Однако эксперты не смогли найти подтверждений того, что Ван ден Берг или его близкие родственники были отправлены в лагерь. Исследователи выяснили, что он продолжил жить в Амстердаме и предположили, что у него мог быть "какой-то рычаг давления". Эксперты выяснили, что Отто Фрак, отец Анны, после освобождения из лагеря получил анонимную записку, в которой Арнольд Ван ден Берг был указан в качестве доносчика, а в 2018 году эксперты нашли копию записки.Анонимный автор записки указал, что Ван ден Берг предоставил нацистам список с адресами укрывающихся евреев. В архивах эксперты нашли записи, согласно которым в Еврейском совете был человек, информировавших об адресах. Скорее всего Ван ден Берг сам не знал, кто именно прятался по этим адресам, считают исследователи. Дом-музей Анны Франк в Амстердаме сообщил следователям, что не обладает дополнительной информацией, которая могла бы подтвердить или опровергнуть их предположение.Пенкок выдвинул предположение, почему Отто Франк не раскрывал имя доносчика из записки. "Он знал, что Арнольд Ван ден Берг был евреем, в этот период после войны антисемитизм все еще был распространен. Так что, возможно, он просто чувствовал, что если снова поднимет этот вопрос... это только подольет масла в огонь", - сказал Пенкок.
https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html
https://ria.ru/20211230/nyurnberg-1766072671.html
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в мире, амстердам, адольф гитлер, нидерланды, анна франк, голландия, фбр
20:35 17.01.2022 (обновлено: 20:47 17.01.2022)
 
СМИ: эксперты предположили имя доносчика, который выдал Анну Франк нацистам

CBS: эксперты считают, что предприниматель ван ден Берг мог выдать Анну Франк нацистам

© ANP/ DESK Фотография Анны Франк, размещенная в её дневнике
Фотография Анны Франк, размещенная в её дневнике
© ANP/ DESK
Фотография Анны Франк, размещенная в её дневнике
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов выдвинула предположение, что доносчиком, который выдал нацистам местонахождение Анны Франк и ее семьи, мог быть амстердамский предприниматель еврейского происхождения Арнольд ван ден Берг, сообщает телеканал CBS, который поговорил с экспертами.
Анна Франк и ее семья бежали из Германии в Голландию после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году. После того, как Германия оккупировала Нидерланды в 1940 году, девочка и ее семья были вынуждены скрываться и жить в убежище. В 1944 году их укрытие обнаружили, а через год сама Анна скончалась в концентрационном лагере.
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Расследование началось в 2016 году, его возглавил бывший агент ФБР Винс Пенкок. В состав группы экспертов вошли психолог-криминалист, военный следователь, историки, криминологи, исследователи архивных документов.
Ван ден Берг скончался в 1950 году. Мужчина работал в учрежденном оккупационными властями Еврейском совете, который был распущен в 1943 году, а его члены попали в лагеря. Однако эксперты не смогли найти подтверждений того, что Ван ден Берг или его близкие родственники были отправлены в лагерь. Исследователи выяснили, что он продолжил жить в Амстердаме и предположили, что у него мог быть "какой-то рычаг давления". Эксперты выяснили, что Отто Фрак, отец Анны, после освобождения из лагеря получил анонимную записку, в которой Арнольд Ван ден Берг был указан в качестве доносчика, а в 2018 году эксперты нашли копию записки.
Анонимный автор записки указал, что Ван ден Берг предоставил нацистам список с адресами укрывающихся евреев. В архивах эксперты нашли записи, согласно которым в Еврейском совете был человек, информировавших об адресах. Скорее всего Ван ден Берг сам не знал, кто именно прятался по этим адресам, считают исследователи. Дом-музей Анны Франк в Амстердаме сообщил следователям, что не обладает дополнительной информацией, которая могла бы подтвердить или опровергнуть их предположение.
Пенкок выдвинул предположение, почему Отто Франк не раскрывал имя доносчика из записки. "Он знал, что Арнольд Ван ден Берг был евреем, в этот период после войны антисемитизм все еще был распространен. Так что, возможно, он просто чувствовал, что если снова поднимет этот вопрос... это только подольет масла в огонь", - сказал Пенкок.
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