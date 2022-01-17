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Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море
Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море - РИА Новости, 17.01.2022
Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море
Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:27
2022-01-17T18:20
в мире
безопасность
нидерланды
нато
балтийское море
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв - РИА Новости. Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО."Корабль находится находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - говорится в сообщении.По данным альянса, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.В свою очередь научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон считает, что прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины."НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", - цитирует Кристианссона ERR.Издание отмечает, что на прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России. В связи с этим Швеция усилила свою боеготовность на острове Готланд.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/antei-1767881239.html
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в мире, безопасность, нидерланды, нато, балтийское море, россия
17:27 17.01.2022 (обновлено: 18:20 17.01.2022)
 
Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе

© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jared KinДесантный корабль HNLMS Rotterdam Королевских ВМС Нидерландов
Десантный корабль HNLMS Rotterdam Королевских ВМС Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jared Kin
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв - РИА Новости. Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО.
"Корабль находится находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - говорится в сообщении.
По данным альянса, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.
В свою очередь научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон считает, что прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины.
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"НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", - цитирует Кристианссона ERR.
Издание отмечает, что на прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России. В связи с этим Швеция усилила свою боеготовность на острове Готланд.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреБезопасностьНидерландыНАТОБалтийское мореРоссия
 
 
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