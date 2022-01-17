https://ria.ru/20220117/nato-1768250853.html

Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море - РИА Новости, 17.01.2022

Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:27

2022-01-17T17:27

2022-01-17T18:20

в мире

безопасность

нидерланды

нато

балтийское море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768259738_0:334:2868:1947_1920x0_80_0_0_827802941ed1a5779e25f964e6573e90.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв - РИА Новости. Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО."Корабль находится находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - говорится в сообщении.По данным альянса, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.В свою очередь научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон считает, что прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины."НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", - цитирует Кристианссона ERR.Издание отмечает, что на прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России. В связи с этим Швеция усилила свою боеготовность на острове Готланд.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/antei-1767881239.html

https://ria.ru/20220115/sovet-1767816331.html

нидерланды

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, безопасность, нидерланды, нато, балтийское море, россия