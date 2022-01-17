17:27 17.01.2022 (обновлено: 18:20 17.01.2022)
Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море
Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jared KinДесантный корабль HNLMS Rotterdam Королевских ВМС Нидерландов
ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв - РИА Новости. Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО.
"Корабль находится находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - говорится в сообщении.
По данным альянса, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.
"НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", - цитирует Кристианссона ERR.
Издание отмечает, что на прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России. В связи с этим Швеция усилила свою боеготовность на острове Готланд.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.