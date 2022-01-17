https://ria.ru/20220117/nato-1768181265.html
В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО
В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО - РИА Новости, 17.01.2022
В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО
Возможное размещение в Эстонии военных НАТО - доказательство обоснованности обеспокоенностей России и того факта, что не Россия нагнетает напряженность, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:04
2022-01-17T12:04
2022-01-17T12:09
эстония
нато
россия
безопасность
сша
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765628271_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_71921c7a439cc161f67feb762cb78625.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возможное размещение в Эстонии военных НАТО - доказательство обоснованности обеспокоенностей России и того факта, что не Россия нагнетает напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - сказал он журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/nato-1767697893.html
эстония
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765628271_503:0:3232:2047_1920x0_80_0_0_1bb5c068e073065d03f1cc728048a262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, нато, россия, безопасность, сша, дмитрий песков
12:04 17.01.2022 (обновлено: 12:09 17.01.2022)
В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО
Пресс-секретарь Путина Песков: НАТО в Эстонии доказывает, что Россия не зря беспокоится