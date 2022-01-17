https://ria.ru/20220117/nato-1768181265.html

В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО

В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО - РИА Новости, 17.01.2022

В Кремле прокомментировали идею размещения в Эстонии войск НАТО

Возможное размещение в Эстонии военных НАТО - доказательство обоснованности обеспокоенностей России и того факта, что не Россия нагнетает напряженность, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:04

2022-01-17T12:04

2022-01-17T12:09

эстония

нато

россия

безопасность

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возможное размещение в Эстонии военных НАТО - доказательство обоснованности обеспокоенностей России и того факта, что не Россия нагнетает напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - сказал он журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/nato-1767697893.html

эстония

россия

сша

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эстония, нато, россия, безопасность, сша, дмитрий песков