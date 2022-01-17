https://ria.ru/20220117/nalogi-1768190511.html

Как получить двойной налоговый вычет за квартиру?

Назван способ получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры - РИА Новости, 17.01.2022

Как получить двойной налоговый вычет за квартиру?

При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет, сообщает "Дума ТВ". РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:40

2022-01-17T12:40

2022-01-17T13:43

общество

жилье

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет, сообщает "Дума ТВ".Уточняется, что благодаря этой процедуре можно вернуть 13 процентов от потраченной суммы. При этом размер вычета ограничен максимальной ставкой в 260 тысяч рублей. Получить эту сумму можно, если жилье стоило не менее двух миллионов рублей.Однако если квартиру покупали в браке, вернуть можно уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого из супругов. При этом недвижимость должна стоить не менее четырех миллионов рублей.Для получения имущественного вычета необходимо предоставить заявление, паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, а также декларацию по форме 3-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге формы 2-НДФЛ. Отмечается также, что в праве на получение части потраченных средств откажут, если квартиру купили у родственников.

https://rsport.ria.ru/20220101/fitnes-1766336607.html

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общество, жилье