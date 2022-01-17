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Как получить двойной налоговый вычет за квартиру?
Назван способ получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры - РИА Новости, 17.01.2022
Как получить двойной налоговый вычет за квартиру?
При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет, сообщает "Дума ТВ". РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:40
2022-01-17T12:40
2022-01-17T13:43
общество
жилье
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет, сообщает "Дума ТВ".Уточняется, что благодаря этой процедуре можно вернуть 13 процентов от потраченной суммы. При этом размер вычета ограничен максимальной ставкой в 260 тысяч рублей. Получить эту сумму можно, если жилье стоило не менее двух миллионов рублей.Однако если квартиру покупали в браке, вернуть можно уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого из супругов. При этом недвижимость должна стоить не менее четырех миллионов рублей.Для получения имущественного вычета необходимо предоставить заявление, паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, а также декларацию по форме 3-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге формы 2-НДФЛ. Отмечается также, что в праве на получение части потраченных средств откажут, если квартиру купили у родственников.
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общество, жилье
12:40 17.01.2022 (обновлено: 13:43 17.01.2022)
Назван способ получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры
"Дума ТВ": россияне могут получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры в браке
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет, сообщает "Дума ТВ"
.
Уточняется, что благодаря этой процедуре можно вернуть 13 процентов от потраченной суммы. При этом размер вычета ограничен максимальной ставкой в 260 тысяч рублей. Получить эту сумму можно, если жилье стоило не менее двух миллионов рублей.
Однако если квартиру покупали в браке, вернуть можно уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого из супругов. При этом недвижимость должна стоить не менее четырех миллионов рублей.
Для получения имущественного вычета необходимо предоставить заявление, паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, а также декларацию по форме 3-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге формы 2-НДФЛ. Отмечается также, что в праве на получение части потраченных средств откажут, если квартиру купили у родственников.