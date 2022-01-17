https://ria.ru/20220117/myheritage-1768203524.html

Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные

Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные - РИА Новости, 17.01.2022

Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные

Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал на 1,5 миллиона рублей компанию по составлению родословного древа MyHeritage за отказ локализовать... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:33

2022-01-17T13:33

2022-01-17T13:33

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал на 1,5 миллиона рублей компанию по составлению родословного древа MyHeritage за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщила РИА Новости пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук."Организация MyHeritage признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Штраф был наложен за "невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны".MyHeritage —ресурс для создания семейного сайта и построения родословного древа.Комментариями защиты РИА Новости не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/shtraf-1747348332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия