https://ria.ru/20220117/myheritage-1768203524.html
Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные
Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные - РИА Новости, 17.01.2022
Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные
Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал на 1,5 миллиона рублей компанию по составлению родословного древа MyHeritage за отказ локализовать... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:33
2022-01-17T13:33
2022-01-17T13:33
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал на 1,5 миллиона рублей компанию по составлению родословного древа MyHeritage за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщила РИА Новости пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук."Организация MyHeritage признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Штраф был наложен за "невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны".MyHeritage —ресурс для создания семейного сайта и построения родословного древа.Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/shtraf-1747348332.html
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происшествия, россия
Компанию MyHeritage оштрафовали за отказ локализовать данные
Компанию MyHeritage оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал на 1,5 миллиона рублей компанию по составлению родословного древа MyHeritage за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщила РИА Новости пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук.
"Организация MyHeritage признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Штраф был наложен за "невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России
с использованием баз данных на территории страны".
MyHeritage —ресурс для создания семейного сайта и построения родословного древа.
Комментариями защиты РИА Новости не располагает.