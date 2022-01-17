https://ria.ru/20220117/murmansk-1768161107.html
В Мурманске объявили штормовое предупреждение
В Мурманске объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.01.2022
В Мурманске объявили штормовое предупреждение
Атлантический циклон, смещающийся с Норвежского моря на Кольский полуостров, в понедельник принес в Мурманск и на северо-запад области сильный ветер до 27... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:30
2022-01-17T10:30
2022-01-17T10:30
происшествия
мурманская область
кольский полуостров
погода
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МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Атлантический циклон, смещающийся с Норвежского моря на Кольский полуостров, в понедельник принес в Мурманск и на северо-запад области сильный ветер до 27 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, сообщил мурманский гидрометцентр."Семнадцатого января в период с 9 до 13 часов на северо-западе Мурманской области и в городе Мурманске ожидается усиление северного ветра в порывах 25-27 м/с, сильная метель. Сохранится до 18-21 часа", - говорится в сообщении.По данным главного синоптика, Кольский полуостров находится под влиянием очередного атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря на Кольский полуостров.По информации "Мурманскавтодора", с 9 утра ограничено движение для грузового транспорта на автомобильной дороге Р-21 "Кола" на участке с 1149 по 1381 по погодным условиям. Также закрыт проезд по автомобильным дорогам Снежногорск – Гаджиево, Мишуково – Снежногорск. Закрыт проезд по федеральной автодороге Р-21 "Кола" от поворота на город Полярный до поселка Спутник. Отмечается, что непогоду можно переждать на специальных автостоянках или воспользоваться объездным маршрутом по региональной автодороге Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Никель.
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происшествия, мурманская область, кольский полуостров, погода
В Мурманске объявили штормовое предупреждение
В Мурманске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели