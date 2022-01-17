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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 17.01.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, временами снег, метель и температура до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:13
2022-01-17T08:13
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, метель и температура до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве погода будет облачная, временами снег, метель. Температура в столице минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5 градусов. Ветер юго-западный, порывистый 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться до 725 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы", - рассказал Синенков.
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москва, погода, александр синенков
08:13 17.01.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидаются кратковременные снег и метель

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве во время снегопада
Люди на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди на Красной площади в Москве во время снегопада
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, метель и температура до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве погода будет облачная, временами снег, метель. Температура в столице минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5 градусов. Ветер юго-западный, порывистый 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться до 725 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы", - рассказал Синенков.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 14:33
Вильфанд заявил о росте числа опасных природных явлений
 
МоскваПогодаАлександр Синенков
 
 
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