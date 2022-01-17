https://ria.ru/20220117/moskva-1768147366.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 17.01.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, временами снег, метель и температура до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:13

2022-01-17T08:13

2022-01-17T08:13

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Облачная погода, временами снег, метель и температура до минус 3 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве погода будет облачная, временами снег, метель. Температура в столице минус 1-3 градуса, по области - от 0 до минус 5 градусов. Ветер юго-западный, порывистый 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться до 725 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы", - рассказал Синенков.

https://ria.ru/20211228/priroda-1765832122.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, погода, александр синенков