Додон предложил взять под контроль цены в Молдавии
Экс-президент Молдавии Додон предложил взять под контроль цены для борьбы с кризисом
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПочетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон
© Sputnik / Михай Карауш
Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что для борьбы с экономическим и энергетическим кризисом в стране необходимо снизить и заморозить тарифы, взять под госконтроль цены и принять еще несколько важных мер.
"Нужен системный, комплексный антикризисный правительственный план… Снизить и заморозить уровень тарифов на энергоресурсы на период до 1 апреля 2022 года (до конца отопительного сезона, так как все прогнозы показывают, что весной цены на энергоресурсы пойдут вниз). Ужесточить государственный контроль над формированием цен", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он полагает, что можно временно компенсировать рост тарифов за счет государства, этот механизм может вступить в силу уже с февраля. Также Додон считает, что правительству нужно срочно установить список жизненно важных товарных позиций, которые подпадают под более тщательное государственное регулирование; изучить всю цепочку до формирования конечной цены и вмешаться там, где обнаружены нарушения.
Экс-президент предлагает оказать дополнительную помощь социально-уязвимым слоям населения в холодный период года. А кроме того, нужно принять пакет государственных мер для стимулирования экономики и помощи реальному сектору экономики. Додон уверен, что для всех этих мер можно найти средства в бюджете и готов поделиться с властью своими идеями.
12 января, 18:26Премьер Молдавии рассказала о переговорах с "Газпромом"
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. В ближайшее время тариф на газ в стране может быть вновь увеличен.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
13 января, 11:20Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре