https://ria.ru/20220117/minirovanie-1768176096.html

В Ростове-на-Дону 85 школ получили сообщения о "минировании"

В Ростове-на-Дону 85 школ получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 17.01.2022

В Ростове-на-Дону 85 школ получили сообщения о "минировании"

Сообщения о "минировании" поступили в понедельник утром в 85 школ Ростова-на-Дону, в образовательных учреждениях работают кинологи, информирует администрация... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:42

2022-01-17T11:42

2022-01-17T11:42

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Сообщения о "минировании" поступили в понедельник утром в 85 школ Ростова-на-Дону, в образовательных учреждениях работают кинологи, информирует администрация города."Сегодня, 17 января, с 6.25 в 85 общеобразовательных учреждений города по электронной почте начали поступать сообщения об их "заминировании". По всем сообщениям организовано реагирование экстренных служб", - говорится в релизе.На место были вызваны полиция, МЧС и Росгвардия, проводятся обследования кинологической службой."В настоящее время завершена проверка трех муниципальных образовательных учреждений. Информация о "заминировании" не подтвердилась. По остальным образовательным учреждениям проверочные мероприятия продолжаются", - отмечается в сообщении.Занятия в школах будут продолжены после завершения проверок.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220113/minirovaniya-1767730838.html

https://ria.ru/20220113/shkola-1767652776.html

ростов-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ложные сообщения о минировании зданий