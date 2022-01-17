МИД назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову"
Грушко: предложения по гарантиям безопасности — призыв к странам НАТО включить голову
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Предложения Москвы по гарантиям безопасности - это призыв к странам НАТО "включить голову" и отвести ситуацию от опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты", - сказал дипломат в интервью изданию "Коммерсант".
Российское предложение на 100% соответствует принципам, зафиксированным в основополагающих документах ОБСЕ, подчеркнул Грушко.
"Мы приглашаем партнеров взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально. Если бы мы с вами решили провести эксперимент и устроили опрос общественного мнения на улице любого западноевропейского города, попросив респондентов, мало-мальски интересующихся проблемами войны и мира, прокомментировать российские предложения, то уверен, что граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением их поддержали бы", - отметил замглавы МИД РФ.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.