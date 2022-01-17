https://ria.ru/20220117/mid-1768274145.html

МИД назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову"

МИД назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову" - РИА Новости, 17.01.2022

МИД назвал предложения по безопасности призывом к НАТО "включить голову"

Предложения Москвы по гарантиям безопасности - это призыв к странам НАТО "включить голову" и отвести ситуацию от опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:08

2022-01-17T20:08

2022-01-17T20:08

сша

москва

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

обсе

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Предложения Москвы по гарантиям безопасности - это призыв к странам НАТО "включить голову" и отвести ситуацию от опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты", - сказал дипломат в интервью изданию "Коммерсант".Российское предложение на 100% соответствует принципам, зафиксированным в основополагающих документах ОБСЕ, подчеркнул Грушко."Мы приглашаем партнеров взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально. Если бы мы с вами решили провести эксперимент и устроили опрос общественного мнения на улице любого западноевропейского города, попросив респондентов, мало-мальски интересующихся проблемами войны и мира, прокомментировать российские предложения, то уверен, что граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением их поддержали бы", - отметил замглавы МИД РФ.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220117/garantii-1768273557.html

сша

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сша, москва, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, обсе, россия