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В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами
В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами - РИА Новости, 17.01.2022
В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами
Производственный цех, где размещались майнинговые фермы, сгорел в Ангарске, сообщает главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:35
2022-01-17T06:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Производственный цех, где размещались майнинговые фермы, сгорел в Ангарске, сообщает главк МЧС по Иркутской области.Сообщение о пожаре производственного помещения в Ангарске поступило 4.51 (0.51 мск). На момент прибытия спасателей горела кровля.Погибших и травмированных нет. На месте работали 23 человека и 6 единиц техники. В 06.17 (01.17 мск) открытое горение было ликвидировано. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
04:35 17.01.2022 (обновлено: 06:00 17.01.2022)
 
В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами

В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами на площади 900 квадратных метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы
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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Производственный цех, где размещались майнинговые фермы, сгорел в Ангарске, сообщает главк МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре производственного помещения в Ангарске поступило 4.51 (0.51 мск). На момент прибытия спасателей горела кровля.
"Пожар в производственном цехе, город Ангарск, промышленный массив, улица Пионерская. Цех по производству мебели и наполовину - майнинговые фермы. В 5.40 (00.49 мск) пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Погибших и травмированных нет. На месте работали 23 человека и 6 единиц техники. В 06.17 (01.17 мск) открытое горение было ликвидировано. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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