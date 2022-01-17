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В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами

В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами - РИА Новости, 17.01.2022

В Иркутской области сгорел цех с майнинговыми фермами

Производственный цех, где размещались майнинговые фермы, сгорел в Ангарске, сообщает главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:35

2022-01-17T04:35

2022-01-17T06:00

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Производственный цех, где размещались майнинговые фермы, сгорел в Ангарске, сообщает главк МЧС по Иркутской области.Сообщение о пожаре производственного помещения в Ангарске поступило 4.51 (0.51 мск). На момент прибытия спасателей горела кровля.Погибших и травмированных нет. На месте работали 23 человека и 6 единиц техники. В 06.17 (01.17 мск) открытое горение было ликвидировано. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.

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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия