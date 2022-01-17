Порошенко заявил, что его партия не хочет нового Майдана
Экс-президент Украины Порошенко: "Европейская Солидарность" не хочет нового Майдана
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, комментируя вероятность нового "майдана", заявил, что его политическая сила не будет работать на дестабилизацию в стране, а президент Владимир Зеленский - лишь его оппонент.
Бывший президент Украины заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. В настоящее время он летит из Варшавы в Киев. Возле аэропорта "Жуляны" собралось несколько тысяч сторонников Порошенко. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
"Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране. Но еще раз говорю: майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, независимо от воли Порошенко, ситуация пойдет в разнос и этим уж точно воспользуется (президент РФ Владимир) Путин. Путин - мой враг. Зеленский – всего лишь оппонент", - заявил Порошенко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.
По его словам, если власть придет в себя, будет работать на единство страны "для отпора агрессора", сам Порошенко, партия "Европейская Солидарность" и большинство демократических сил будут поддерживать это.
Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.