https://ria.ru/20220117/matkapital-1768202638.html

Правительство поддержало законопроект об оплате детсадов ИП маткапиталом

Правительство поддержало законопроект об оплате детсадов ИП маткапиталом - РИА Новости, 17.01.2022

Правительство поддержало законопроект об оплате детсадов ИП маткапиталом

Законопроект об использовании маткапитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями, подержан правительством, его должны принять в весеннюю РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:29

2022-01-17T13:29

2022-01-17T13:43

общество

правительство рф

россия

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроект об использовании маткапитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями, подержан правительством, его должны принять в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Ещё одна важная инициатива нашей партии это разрешение использования материнского капитала для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Инициатива поддержана правительством, должны принять в эту сессию", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".

https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html

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общество, правительство рф, россия, андрей турчак, единая россия