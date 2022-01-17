08:00 17.01.2022 (обновлено: 08:03 17.01.2022)
По тормозам: когда ждать падения цен на машины
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМенеджер в автосалоне по продаже подержанных авто Fresh Auto в Москве
Менеджер в автосалоне по продаже подержанных авто Fresh Auto в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Весь прошлый год авторынок лихорадило — предложение не поспевало за спросом, цены росли, покупатели выстраивались в очереди. Что будет в наступившем 2022-м — разбиралось РИА Новости.
Заговор на рынке автомобилей
За 11 месяцев российские дилеры продали почти полтора миллиона новых машин, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
По сравнению с 2020-м — больше на семь процентов. Однако тогда был локдаун. Показатели доковидного 2019-го все же выше.
Во втором квартале 2021-го отрасль столкнулась с дефицитом полупроводников для программного обеспечения автомобилей. Чипов не хватает везде — из-за пандемии и торговой войны США и Китая, начатой еще при президенте Дональде Трампе.
Это подкосило поставки. Некоторые популярные модели приходилось ждать по пять месяцев. И если раньше запастись терпением нужно было в люксовом сегменте, теперь проблемы возникли и в среднеценовом, и в бюджетном.
"Существенно упало производство при одновременном галопирующем росте цен", — отмечает Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
По данным "Автостата", за семь лет личный транспорт в среднем подорожал более чем на 80 процентов. С 2020-го — с полутора миллиона рублей почти до двух.
Особенно "разогналась" Lada Granta, самая доступная и востребованная модель: с 229 тысяч рублей в январе 2012-го до 520 тысяч в июне 2021 года.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра
Не отставали и машины с пробегом. В минувшем декабре средняя цена достигла 940 тысяч — на пять процентов больше, чем в ноябре.
Чем меньше новых автомобилей, тем быстрее дорожают подержанные. Россияне активно мониторят вторичный рынок. Увеличивается спрос — взлетают цены.
Многие продавцы изменили бизнес-процессы. Сделали ставку на массовые бренды в малых городах и б/у.
Впрочем, влияние дефицита преувеличено, считают аналитики. Для производителей и дилеров это лишь повод переписать ценники. Так они нивелировали убытки от локдауна.
Работа мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
"В особо комфортном положении — продавцы брендов разного класса. В премиум-сегменте наценка за дополнительные услуги достигает 25 процентов", — продолжает Олег Чередниченко.
"Выжимание" денег из клиентов решает текущие проблемы. Даже позволяет сформировать финансовую подушку безопасности. Но в долгосрочной перспективе дилеры перехитрили сами себя. Вряд ли покупатели вернутся к особо "отличившимся" продавцам и порекомендуют их друзьям и знакомым.
К тому же впервые с 2014-го в преддверии новогодних праздников дилеры почти не предлагали скидок. У них попросту нет привычного для доковидного периода стока на складах. Поэтому не стоит ожидать и постновогодних распродаж.
И дальше только рост
Цены продолжат расти, предупреждают аналитики. В первом полугодии дефицит сохранится. "Это связанно с ограничениями в поставках автокомпонентов. Прежде всего электроники — тех самых чипов", — пояснил в конце декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Скажется и инфляция — как мировая, так и российская. Хотя ЦБ неоднократно поднимал ключевую ставку, резкого удешевления не будет.
Эксперты "Автостата" уверены, что средняя цена подержанного легкового автомобиля преодолеет отметку в миллион рублей очень скоро.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница в одном из автосалонов в Новосибирске
Сотрудница в одном из автосалонов в Новосибирске
Рынок вряд ли нащупает баланс раньше лета, полагает Олег Чередниченко. Некоторые специалисты и вовсе говорят об осени.
Продажи сохранятся на уровне прошлого года, если цены снова не пойдут в пляс.
Поэтому Минпромторг предлагает ограничить десятью процентами наценку официальных автодилеров при продаже новых машин даже в периоды пикового спроса. Ведомство работает над таким соглашением между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" и Объединением автопроизводителей.
Вряд ли изменится доля автомобилей, купленных в кредит. Ограничит спрос только падение реальных доходов населения. Уже сейчас покупатели предпочитают машины попроще.
"На первом и втором месте по продажам — LADA Granta и LADA Vesta. Третье за Kia Rio. А вот за четвертое развернется борьба между Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Рядом — Volkswagen Polo и LADA Niva", — отмечает Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.
Новые автомобили за год могут подорожать на десять процентов. Впрочем, все зависит от эпидемиологической ситуации. Предполагают, что на фоне массовой вакцинации в мире постепенно восстановится производство полупроводников и, соответственно, — самих машин. В результате авторынок понемногу стабилизируется.
3 декабря 2021, 08:00"Затормозить цены можно". В ЦБ рассказали, когда товары начнут дешеветь