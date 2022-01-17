https://ria.ru/20220117/machete-1768242314.html
В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих
В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих - РИА Новости, 17.01.2022
В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих
Молодой человек с мачете нанес повреждения четырем случайным прохожим в Польше, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:42
2022-01-17T16:42
2022-01-17T16:42
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Молодой человек с мачете нанес повреждения четырем случайным прохожим в Польше, передает радиостанция RMF FM."Полицейские в Торуне обезвредили электрошокером молодого человека, который, ходя по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайно встреченным людям", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный мужчина - 21-летний Лука Л., который, предположительно, находился под воздействием наркотических средств.В свою очередь агентство РАР уточняет, что семья задержанного сообщила полиции, что он вышел из дома под действием экстази. До этого у него возник скандал с матерью. Полицейские задержали мужчину недалеко от центра города.От его руки пострадали четыре человека. По данным медиков, один из них ранен в руку, ему уже оказана медицинская помощь. Второй с травмой пальца в настоящее время ожидает операции. Еще у двух были повреждения головы, их уже отправили по домам. Их жизни ничего не угрожает.Нападавшего доставили в изолятор. Когда это будет возможно, исходя из его состояния, прокурор предъявит ему обвинения.
https://ria.ru/20220114/senkevich-1767891798.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_310:0:5271:3721_1920x0_80_0_0_7cfb76181740fdd62e01de6c677b19a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих
RMF FM: в Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих, преступник схвачен
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости.
Молодой человек с мачете нанес повреждения четырем случайным прохожим в Польше
, передает радиостанция RMF FM
.
"Полицейские в Торуне обезвредили электрошокером молодого человека, который, ходя по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайно встреченным людям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный мужчина - 21-летний Лука Л., который, предположительно, находился под воздействием наркотических средств.
В свою очередь агентство РАР уточняет, что семья задержанного сообщила полиции, что он вышел из дома под действием экстази. До этого у него возник скандал с матерью. Полицейские задержали мужчину недалеко от центра города.
От его руки пострадали четыре человека. По данным медиков, один из них ранен в руку, ему уже оказана медицинская помощь. Второй с травмой пальца в настоящее время ожидает операции. Еще у двух были повреждения головы, их уже отправили по домам. Их жизни ничего не угрожает.
Нападавшего доставили в изолятор. Когда это будет возможно, исходя из его состояния, прокурор предъявит ему обвинения.