https://ria.ru/20220117/machete-1768242314.html

В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих

В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих - РИА Новости, 17.01.2022

В Польше мужчина с мачете ранил четырех прохожих

Молодой человек с мачете нанес повреждения четырем случайным прохожим в Польше, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:42

2022-01-17T16:42

2022-01-17T16:42

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польша

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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Молодой человек с мачете нанес повреждения четырем случайным прохожим в Польше, передает радиостанция RMF FM."Полицейские в Торуне обезвредили электрошокером молодого человека, который, ходя по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайно встреченным людям", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный мужчина - 21-летний Лука Л., который, предположительно, находился под воздействием наркотических средств.В свою очередь агентство РАР уточняет, что семья задержанного сообщила полиции, что он вышел из дома под действием экстази. До этого у него возник скандал с матерью. Полицейские задержали мужчину недалеко от центра города.От его руки пострадали четыре человека. По данным медиков, один из них ранен в руку, ему уже оказана медицинская помощь. Второй с травмой пальца в настоящее время ожидает операции. Еще у двух были повреждения головы, их уже отправили по домам. Их жизни ничего не угрожает.Нападавшего доставили в изолятор. Когда это будет возможно, исходя из его состояния, прокурор предъявит ему обвинения.

https://ria.ru/20220114/senkevich-1767891798.html

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в мире, польша