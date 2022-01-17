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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/litva-1768177883.html
Жителей Литвы обязали носить респираторы на мероприятиях
Жителей Литвы обязали носить респираторы на мероприятиях - РИА Новости, 17.01.2022
Жителей Литвы обязали носить респираторы на мероприятиях
Жителей Литвы из-за роста заболеваемости коронавирусом с понедельника обязали посещать мероприятия в закрытом помещении в респираторах FFP2, полностью... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:50
2022-01-17T11:50
распространение коронавируса
в мире
литва
коронавирус covid-19
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ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Жителей Литвы из-за роста заболеваемости коронавирусом с понедельника обязали посещать мероприятия в закрытом помещении в респираторах FFP2, полностью закрывающих нос и рот, передает Sputnik Литва со ссылкой на минздрав."В Литве с понедельника все зрители и посетили мероприятий старше шести лет, а также все участники должны носить в помещении респираторы FFP2, полностью закрывающие нос и рот", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, люди, которые по состоянию здоровья не могут носить респиратор или в случаях, если его ношение может нанести вред здоровью, освобождаются от этого требования. В этом случае рекомендуется носить щиток для лица.Издание отмечает, что в стране после зимних праздников заметен резкий рост числа заболевших COVID-19. Специалисты связывают это с быстрым распространением штамма "омикрон"."Организаторы должны обеспечить контроль использования респираторов на всем закрытом пространстве мероприятия и не обслуживать людей, не носящих это защитное средство. Также рекомендуется раздавать респираторы на месте проведения мероприятия, напоминать о соблюдении безопасного расстояния, необходимости дезинфицировать руки и запрете приема пищи и питья в зале до начала мероприятия. Кроме того, при входе на объект организатор мероприятия должен предоставить информацию (как минимум на видном месте на листе формата А4) зрителям или участникам о том, что во время мероприятия необходимо носить респиратор, если мероприятие проводится в закрытом помещении", - добавляет Sputnik.Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва &gt;&gt;
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в мире, литва, коронавирус covid-19
11:50 17.01.2022
 
Жителей Литвы обязали носить респираторы на мероприятиях

Жителей Литвы обязали носить респираторы на мероприятиях в закрытых помещениях

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗащитная маска
Защитная маска - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Жителей Литвы из-за роста заболеваемости коронавирусом с понедельника обязали посещать мероприятия в закрытом помещении в респираторах FFP2, полностью закрывающих нос и рот, передает Sputnik Литва со ссылкой на минздрав.
Литве с понедельника все зрители и посетили мероприятий старше шести лет, а также все участники должны носить в помещении респираторы FFP2, полностью закрывающие нос и рот", - пишет Sputnik.
Как добавляет агентство, люди, которые по состоянию здоровья не могут носить респиратор или в случаях, если его ношение может нанести вред здоровью, освобождаются от этого требования. В этом случае рекомендуется носить щиток для лица.
Издание отмечает, что в стране после зимних праздников заметен резкий рост числа заболевших COVID-19. Специалисты связывают это с быстрым распространением штамма "омикрон".
"Организаторы должны обеспечить контроль использования респираторов на всем закрытом пространстве мероприятия и не обслуживать людей, не носящих это защитное средство. Также рекомендуется раздавать респираторы на месте проведения мероприятия, напоминать о соблюдении безопасного расстояния, необходимости дезинфицировать руки и запрете приема пищи и питья в зале до начала мероприятия. Кроме того, при входе на объект организатор мероприятия должен предоставить информацию (как минимум на видном месте на листе формата А4) зрителям или участникам о том, что во время мероприятия необходимо носить респиратор, если мероприятие проводится в закрытом помещении", - добавляет Sputnik.
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