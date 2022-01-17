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Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для новых организаций на Курилах
Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для новых организаций на Курилах - РИА Новости, 17.01.2022
Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для новых организаций на Курилах
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о предоставлении налоговых льгот новым организациям,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:45
2022-01-17T14:45
экономика
курильские острова
госдума рф
андрей макаров
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 18 января.Документ предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.Для получения льгот организация, во-первых, не должна иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов. Во-вторых, она не должна заниматься посреднической деятельностью, производством или переработкой подакцизных товаров, добычей или переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки).В-третьих, доля пассивных доходов организации (дивиденды, процентный доход по облигациям, доходы от аренды или продажи недвижимости) не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Причем сведения о доле пассивных доходов нужно передать в налоговый орган не позднее 28 марта следующего за отчетным года.При нарушении этих условий организация лишается предоставленных налоговых льгот, начиная с года, за который установлено нарушение. При этом суммы налогов и страховых взносов, которые не были ею уплачены или перечислены, должны быть возмещены.Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ). Операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от налога на добавленную стоимость, поясняет кабмин.Зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева отметила, однако, что по существующим правилам нельзя вносить в Налоговый кодекс (НК) статью, касающуюся таможенного регулирования. "Это не предмет НК", - согласился глава комитета Андрей Макаров. Поэтому комитет предлагает ко второму чтению исключить эту статью из законопроекта и включить ее в другой - например, в тот, который, по словам Ануфриевой, уже принят в первом чтении и касается регулирования СТЗ.
https://ria.ru/20211229/kurily-1765968812.html
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экономика, курильские острова, госдума рф, андрей макаров
14:45 17.01.2022
 
Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для новых организаций на Курилах

Бюджетный комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для новых организаций на Курилах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 18 января.
Документ предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
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Для получения льгот организация, во-первых, не должна иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов. Во-вторых, она не должна заниматься посреднической деятельностью, производством или переработкой подакцизных товаров, добычей или переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки).
В-третьих, доля пассивных доходов организации (дивиденды, процентный доход по облигациям, доходы от аренды или продажи недвижимости) не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Причем сведения о доле пассивных доходов нужно передать в налоговый орган не позднее 28 марта следующего за отчетным года.
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При нарушении этих условий организация лишается предоставленных налоговых льгот, начиная с года, за который установлено нарушение. При этом суммы налогов и страховых взносов, которые не были ею уплачены или перечислены, должны быть возмещены.
Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ). Операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от налога на добавленную стоимость, поясняет кабмин.
Зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева отметила, однако, что по существующим правилам нельзя вносить в Налоговый кодекс (НК) статью, касающуюся таможенного регулирования. "Это не предмет НК", - согласился глава комитета Андрей Макаров. Поэтому комитет предлагает ко второму чтению исключить эту статью из законопроекта и включить ее в другой - например, в тот, который, по словам Ануфриевой, уже принят в первом чтении и касается регулирования СТЗ.
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ЭкономикаКурильские островаГосдума РФАндрей Макаров
 
 
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