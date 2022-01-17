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Лавров ответил на вопрос о возможном провале диалога по безопасности
Лавров ответил на вопрос о возможном провале диалога по безопасности - РИА Новости, 17.01.2022
Лавров ответил на вопрос о возможном провале диалога по безопасности
Москва не выстраивает свою политику по принципу "если", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном провале диалога по гарантиям РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:07
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сергей лавров
россия
в мире
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нато
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва не выстраивает свою политику по принципу "если", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном провале диалога по гарантиям безопасности."Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно", — сказал он на пресс-конференции.Министр также заверил, что руководство страны в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав россиян."Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", — сказал Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров Штаты называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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сергей лавров, россия, в мире, сша, нато
14:07 17.01.2022 (обновлено: 15:01 17.01.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о возможном провале диалога по безопасности

Глава МИД Лавров: Россия не выстраивает свою политику по принципу "что будет, если"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва не выстраивает свою политику по принципу "если", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном провале диалога по гарантиям безопасности.
"Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно", — сказал он на пресс-конференции.
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Министр также заверил, что руководство страны в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав россиян.
"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", — сказал Лавров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров Штаты называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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