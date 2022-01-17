https://ria.ru/20220117/laviny-1768142606.html

Вильфанд предупредил жителей Северного Кавказа о высоком риске схода лавин

Вильфанд предупредил жителей Северного Кавказа о высоком риске схода лавин - РИА Новости, 17.01.2022

Вильфанд предупредил жителей Северного Кавказа о высоком риске схода лавин

Высокий риск схода лавин прогнозируется в горах Северного Кавказа в ближайшие дни, специалисты призывают любителей горнолыжного спорта прислушиваться к... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T05:58

2022-01-17T05:58

2022-01-17T05:58

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

северный кавказ

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Высокий риск схода лавин прогнозируется в горах Северного Кавказа в ближайшие дни, специалисты призывают любителей горнолыжного спорта прислушиваться к прогнозам лавинной опасности на склонах, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Во многих регионах лавиноопасно. Любители горных лыж отправляются в горы Северного Кавказа в середине января, где действительно уже есть снег. Но необходимо учитывать факт, что в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, поэтому возрастает вероятность схода лавин", - сказал Вильфанд.Он отметил, что предупредительный спуск лавин осуществляется на курортах и в окрестностях во избежание ЧП.

https://ria.ru/20220117/vilfand-1768142352.html

северный кавказ

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, северный кавказ