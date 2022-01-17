https://ria.ru/20220117/kuveyt-1768278130.html
В одной из богатейших стран мира скоро станет невозможно жить
Кувейт становится непригодным для жизни, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 18.01.2022
В одной из богатейших стран мира скоро станет невозможно жить
Один из крупнейших поставщиков нефти в мире Кувейт становится непригодным для жизни из-за глобального потепления и нежелания властей сокращать выбросы, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T20:43
2022-01-17T20:43
2022-01-18T00:53
в мире
кувейт
ближний восток
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Один из крупнейших поставщиков нефти в мире Кувейт становится непригодным для жизни из-за глобального потепления и нежелания властей сокращать выбросы, сообщил Bloomberg.В прошлом году температура воздуха в стране преодолела отметку 50 градусов в июне: за несколько недель до пика жары. По прогнозам Государственного управления по охране окружающей среды, средняя температура в стране в 2071-2100 годах на 4,5 градуса превысит климатическую норму, что сделает территорию непригодной для жизни.Дикая природа уже оказалась под угрозой: птицы летом умирают, не сумев найти воду и тень, а млекопитающие получают тепловые удары. Кроме того, дикие животные приходят в города, не обнаружив зелень в привычной среде обитания."Мы видим все меньше и меньше диких животных в Кувейте, потому что большинство из них не переживает сезоны", — объяснила ветеринар Тамара Кабазард.Кувейт занимает четвертое место по экспорту нефти в ОПЕК, и сократить выбросы стране мешает не нехватка средств, а бездействие властей. Причем другие государства Ближнего Востока взяли на себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением: ОАЭ намерены добиться углеродной нейтральности к 2050 году, Саудовская Аравия — к 2060. Кувейт же пообещал сократить выбросы парниковых газов к 2035 году лишь на 7,4 процента — в разы меньше минимально необходимого количества.Местные жители, в свою очередь, не страдают от климата: передвигаются на личных автомобилях, на которые приходится немалая часть выбросов, а во всех помещениях в стране установлены кондиционеры. Общественным транспортом в Кувейте пользуются практически только мигранты. Причем несмотря на запрет работать летом на открытом воздухе после полудня, гастарбайтеры часто вынуждены нарушать это ограничение.
https://ria.ru/20220116/katastrofa-1768103329.html
https://ria.ru/20211219/poteplenie-1764410191.html
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в мире, кувейт, ближний восток
20:43 17.01.2022 (обновлено: 00:53 18.01.2022)
Кувейт становится непригодным для жизни, сообщил Bloomberg
Bloomberg: Кувейт скоро станет непригодным для жизни из-за бездействия властей
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Один из крупнейших поставщиков нефти в мире Кувейт
становится непригодным для жизни из-за глобального потепления и нежелания властей сокращать выбросы, сообщил Bloomberg
.
В прошлом году температура воздуха в стране преодолела отметку 50 градусов в июне: за несколько недель до пика жары. По прогнозам Государственного управления по охране окружающей среды, средняя температура в стране в 2071-2100 годах на 4,5 градуса превысит климатическую норму, что сделает территорию непригодной для жизни.
Дикая природа уже оказалась под угрозой: птицы летом умирают, не сумев найти воду и тень, а млекопитающие получают тепловые удары. Кроме того, дикие животные приходят в города, не обнаружив зелень в привычной среде обитания.
"Мы видим все меньше и меньше диких животных в Кувейте, потому что большинство из них не переживает сезоны", — объяснила ветеринар Тамара Кабазард.
Кувейт занимает четвертое место по экспорту нефти в ОПЕК
, и сократить выбросы стране мешает не нехватка средств, а бездействие властей. Причем другие государства Ближнего Востока
взяли на себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением: ОАЭ
намерены добиться углеродной нейтральности к 2050 году, Саудовская Аравия
— к 2060. Кувейт же пообещал сократить выбросы парниковых газов к 2035 году лишь на 7,4 процента — в разы меньше минимально необходимого количества.
Местные жители, в свою очередь, не страдают от климата: передвигаются на личных автомобилях, на которые приходится немалая часть выбросов, а во всех помещениях в стране установлены кондиционеры. Общественным транспортом в Кувейте пользуются практически только мигранты. Причем несмотря на запрет работать летом на открытом воздухе после полудня, гастарбайтеры часто вынуждены нарушать это ограничение.