https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html

Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам

Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:58

2022-01-17T09:58

2022-01-17T09:58

в мире

токио

мид японии‎

фумио кисида

кунашир (остров)

россия

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации совместной с Россией хозяйственной деятельности на Северных территориях, как официальный Токио именует южные острова Курильской гряды."Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР", - отметил он.Хаяси также подчеркнул, что "надеется на достижение прогресса в переговорах по конкретизации совместной с Россией деятельности на Северных территориях".Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на заседании нижней палаты парламента, заявил, что власти намерены продолжать вести переговоры с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, а также всесторонне развивать отношения с Москвой, в том числе в сфере энергетики.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220117/yaponiya-1768151722.html

https://ria.ru/20211018/yaponiya-1754964576.html

токио

кунашир (остров)

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в мире, токио, мид японии‎, фумио кисида, кунашир (остров), россия