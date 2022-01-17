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Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам
Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам - РИА Новости, 17.01.2022
Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:58
2022-01-17T09:58
в мире
токио
мид японии‎
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации совместной с Россией хозяйственной деятельности на Северных территориях, как официальный Токио именует южные острова Курильской гряды."Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР", - отметил он.Хаяси также подчеркнул, что "надеется на достижение прогресса в переговорах по конкретизации совместной с Россией деятельности на Северных территориях".Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на заседании нижней палаты парламента, заявил, что власти намерены продолжать вести переговоры с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, а также всесторонне развивать отношения с Москвой, в том числе в сфере энергетики.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220117/yaponiya-1768151722.html
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в мире, токио, мид японии‎, фумио кисида, кунашир (остров), россия
09:58 17.01.2022
 
Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам

Глава МИД Японии Хаяси надеется на прогресс в диалоге с Россией по деятельности на Курилах

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации совместной с Россией хозяйственной деятельности на Северных территориях, как официальный Токио именует южные острова Курильской гряды.
"Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР", - отметил он.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
09:22
Премьер Японии намерен всесторонне развивать отношения с Россией
Хаяси также подчеркнул, что "надеется на достижение прогресса в переговорах по конкретизации совместной с Россией деятельности на Северных территориях".
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на заседании нижней палаты парламента, заявил, что власти намерены продолжать вести переговоры с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, а также всесторонне развивать отношения с Москвой, в том числе в сфере энергетики.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В миреТокиоМИД Японии‎Фумио КисидаКунашир (остров)Россия
 
 
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