https://ria.ru/20220117/kuravlev-1768210525.html
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера - РИА Новости, 17.01.2022
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера
Состояние актера Леонида Куравлева становится лучше, на этой неделе запланирован его перевод из реанимации, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:06
2022-01-17T14:06
2022-01-17T14:26
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Состояние актера Леонида Куравлева становится лучше, на этой неделе запланирован его перевод из реанимации, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.Директор Гильдии актеров Валерия Гущина в среду сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что состояние Куравлева ухудшилось, у него началось обширное поражение лёгких."Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - сказал Куравлев.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой телёнок".
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общество, леонид куравлев, новости культуры, культура, рсфср, коммунарка (москва)
14:06 17.01.2022 (обновлено: 14:26 17.01.2022)
Сын Куравлева рассказал о состоянии актера
Сын Леонида Куравлева заявил об улучшении состояния актера