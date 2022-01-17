https://ria.ru/20220117/kupaniya-1768174888.html

На Камчатке отменили крещенские купания

На Камчатке отменили крещенские купания - РИА Новости, 17.01.2022

На Камчатке отменили крещенские купания

Официальных рождественских купелей на Камчатке в этом году не будет из-за эпидобстановки, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:37

2022-01-17T11:37

2022-01-17T11:37

религия

улан-удэ

камчатский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Официальных рождественских купелей на Камчатке в этом году не будет из-за эпидобстановки, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии."В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и рекомендациями правительства Камчатского края и Роспотребнадзора Крещенские купания не организуются", — говорится в сообщении.За последние сутки в Камчатском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницы попали 11 человек.Ранее власти Бурятии приняли решение не проводить традиционные крещенские купания в Улан-Удэ из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом "омикрон".

https://ria.ru/20220115/kupaniya-1767996229.html

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улан-удэ, камчатский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии