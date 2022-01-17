https://ria.ru/20220117/kupaniya-1768149271.html
В Улан-Удэ отменили крещенские купания
В Улан-Удэ отменили крещенские купания - РИА Новости, 17.01.2022
В Улан-Удэ отменили крещенские купания
Власти Бурятии приняли решение не проводить традиционные крещенские купания в Улан-Удэ из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:49
2022-01-17T08:49
2022-01-17T08:56
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улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти Бурятии приняли решение не проводить традиционные крещенские купания в Улан-Удэ из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба правительства.В понедельник заместитель главного санитарного врача республики Елена Кузьмина сообщила, что первые четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" обнаружены в Бурятии."В связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом "омикрон", на очередном заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в районах республики, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, будут организованы купели с учетом всех мер профилактики распространения COVID-19. В частности, в местах организации купелей будут отсутствовать теплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте.Места санкционированных купелей в районах в настоящее время утверждаются. Предварительно планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и Северобайкальске.
https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html
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улан-удэ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:49 17.01.2022 (обновлено: 08:56 17.01.2022)
В Улан-Удэ отменили крещенские купания
В Улан-Удэ отменили крещенские купания из-за "омикрона"
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости.
Власти Бурятии приняли решение не проводить традиционные крещенские купания в Улан-Удэ
из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба правительства.
В понедельник заместитель главного санитарного врача республики Елена Кузьмина сообщила, что первые четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" обнаружены в Бурятии.
"В связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом "омикрон", на очередном заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районах республики, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, будут организованы купели с учетом всех мер профилактики распространения COVID-19. В частности, в местах организации купелей будут отсутствовать теплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте.
Места санкционированных купелей в районах в настоящее время утверждаются. Предварительно планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах
и Северобайкальске
.