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В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона"
В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022
В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона"
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить ограничительные меры из-за выявленного в регионе первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:59
2022-01-17T14:59
2022-01-17T15:21
распространение коронавируса
республика крым
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить ограничительные меры из-за выявленного в регионе первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях больше трех человек, то есть (проводить - ред.) только в больших залах", - сказал Аксенов во время совещания по вопросам недопущения распространения коронавируса в регионе.Кроме того, по его словам, вводится "жесточайший масочный режим" во всех государственных учреждениях.
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республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:59 17.01.2022 (обновлено: 15:21 17.01.2022)
В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона"
Глава Крыма Аксенов: на полуострове запретят массовые мероприятия из-за случая "омикрона"