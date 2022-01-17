https://ria.ru/20220117/krym-1768222070.html

В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона"

В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022

В Крыму запретят массовые мероприятия из-за первого случая "омикрона"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить ограничительные меры из-за выявленного в регионе первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:59

2022-01-17T14:59

2022-01-17T15:21

распространение коронавируса

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить ограничительные меры из-за выявленного в регионе первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях больше трех человек, то есть (проводить - ред.) только в больших залах", - сказал Аксенов во время совещания по вопросам недопущения распространения коронавируса в регионе.Кроме того, по его словам, вводится "жесточайший масочный режим" во всех государственных учреждениях.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768175651.html

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республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии