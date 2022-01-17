https://ria.ru/20220117/krym-1768205229.html
В Крыму составили реестр официально работающих отелей и санаториев
В Крыму составили реестр официально работающих отелей и санаториев - РИА Новости, 17.01.2022
В Крыму составили реестр официально работающих отелей и санаториев
В Крыму составили реестр всех официально работающих средств размещения, он появился на портале региона TravelCrimea.com, сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:18
2022-01-17T15:18
2022-01-17T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. В Крыму составили реестр всех официально работающих средств размещения, он появился на портале региона TravelCrimea.com, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Это сводит на нет возможность мошенничества по отношению к гостям, недобросовестную конкуренцию и искажение данных", — сказал чиновник, слова которого приводит пресс-служба министерства.Волченко отметил, что реестр отелей и санаториев республики позволяет гостю связаться со средством размещения напрямую, избежать сайтов-двойников или мошеннических схем.
https://ria.ru/20220112/krym-1767512320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика крым, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, туризм, курорт, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
В Крыму составили реестр официально работающих отелей и санаториев
Реестр официально работающих средств размещения в Крыму разместили на официальном портале
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. В Крыму составили реестр всех официально работающих средств размещения, он появился на портале региона TravelCrimea.com, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Это сводит на нет возможность мошенничества по отношению к гостям, недобросовестную конкуренцию и искажение данных", — сказал чиновник, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Волченко отметил, что реестр отелей и санаториев республики позволяет гостю связаться со средством размещения напрямую, избежать сайтов-двойников или мошеннических схем.