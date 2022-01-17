https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки - РИА Новости, 17.01.2022
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки
Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:11
2022-01-17T18:11
2022-01-17T18:11
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
крещение господне
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522717_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4c159d3ec020376bd33d83ec56508cc0.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства."Из-за COVID-19 в праздник Крещения Господня, во время его неотъемлемой части – крещенских купаний, следует придерживаться правил. Минздрав Московской области рекомендует: соблюдать социальную дистанцию. Воздержаться от купаний в течение 7-ми дней после прививки от ковида", - указано в пресс-релизе.Воздержаться рекомендуют и людям с обострением хронических болезней, с температурой, симптомами ОРВИ, при заболеваниях органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ и почек, при сахарном диабете. В том числе окунаться нежелательно детям и беременным, сказано в сообщении."Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний", – приводят слова главврача Видновской больницы Бутая Бутаева в пресс-релизе.По словам врача, окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову - во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522717_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7cae73bec7dcdc8fc8c8803ca7bbeaf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, крещение господне, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Минздрав Подмосковья
рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
"Из-за COVID-19
в праздник Крещения Господня, во время его неотъемлемой части – крещенских купаний, следует придерживаться правил. Минздрав Московской области рекомендует: соблюдать социальную дистанцию. Воздержаться от купаний в течение 7-ми дней после прививки от ковида", - указано в пресс-релизе.
Воздержаться рекомендуют и людям с обострением хронических болезней, с температурой, симптомами ОРВИ, при заболеваниях органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ и почек, при сахарном диабете. В том числе окунаться нежелательно детям и беременным, сказано в сообщении.
"Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний", – приводят слова главврача Видновской больницы Бутая Бутаева в пресс-релизе.
По словам врача, окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову - во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай, говорится в сообщении.