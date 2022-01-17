https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html

Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки

Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки - РИА Новости, 17.01.2022

Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки

Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:11

2022-01-17T18:11

2022-01-17T18:11

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства."Из-за COVID-19 в праздник Крещения Господня, во время его неотъемлемой части – крещенских купаний, следует придерживаться правил. Минздрав Московской области рекомендует: соблюдать социальную дистанцию. Воздержаться от купаний в течение 7-ми дней после прививки от ковида", - указано в пресс-релизе.Воздержаться рекомендуют и людям с обострением хронических болезней, с температурой, симптомами ОРВИ, при заболеваниях органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ и почек, при сахарном диабете. В том числе окунаться нежелательно детям и беременным, сказано в сообщении."Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний", – приводят слова главврача Видновской больницы Бутая Бутаева в пресс-релизе.По словам врача, окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову - во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html

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