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https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки - РИА Новости, 17.01.2022
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки
Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:11
2022-01-17T18:11
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
крещение господне
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства."Из-за COVID-19 в праздник Крещения Господня, во время его неотъемлемой части – крещенских купаний, следует придерживаться правил. Минздрав Московской области рекомендует: соблюдать социальную дистанцию. Воздержаться от купаний в течение 7-ми дней после прививки от ковида", - указано в пресс-релизе.Воздержаться рекомендуют и людям с обострением хронических болезней, с температурой, симптомами ОРВИ, при заболеваниях органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ и почек, при сахарном диабете. В том числе окунаться нежелательно детям и беременным, сказано в сообщении."Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний", – приводят слова главврача Видновской больницы Бутая Бутаева в пресс-релизе.По словам врача, окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову - во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, крещение господне, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:11 17.01.2022
 
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки

Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минздрав Подмосковья рекомендует соблюдать социальную дистанцию и не купаться в проруби на Крещение в течение семи дней после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
"Из-за COVID-19 в праздник Крещения Господня, во время его неотъемлемой части – крещенских купаний, следует придерживаться правил. Минздрав Московской области рекомендует: соблюдать социальную дистанцию. Воздержаться от купаний в течение 7-ми дней после прививки от ковида", - указано в пресс-релизе.
Воздержаться рекомендуют и людям с обострением хронических болезней, с температурой, симптомами ОРВИ, при заболеваниях органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ и почек, при сахарном диабете. В том числе окунаться нежелательно детям и беременным, сказано в сообщении.
"Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний", – приводят слова главврача Видновской больницы Бутая Бутаева в пресс-релизе.
По словам врача, окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову - во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай, говорится в сообщении.
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