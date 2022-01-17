https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768234783.html

В Москве оборудуют места для крещенских купаний

В Москве оборудуют места для крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2022

В Москве оборудуют места для крещенских купаний

Места для крещенских купаний в Москве оборудуют на территории парка "Сокольники", в "Вернисаже в Измайлово" и на Терлецких прудах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:58

2022-01-17T15:58

2022-01-17T15:58

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний в Москве оборудуют на территории парка "Сокольники", в "Вернисаже в Измайлово" и на Терлецких прудах, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры восточного административного округа."Уже начали обустраивать (места для крещенских купаний), у нас будет 5 точек. В районе Косино-Ухтомский - озеро Святое, и озеро Белое, в районе Ивановское - Терлецкие пруды",- рассказали в префектуре.Также купель для крещенских купаний будет работать в "Вернисаже в Измайлово" по адресу Измайловское шоссе 73Ж, а также на Нижнем Майском пруду (Олений пруд № 5) на территории парка "Сокольники".Также пять пунктов для купаний будут работать на юго-западе Москвы."В Воронцовском парке начало традиционного зимнего праздника будет ознаменовано освящением купели представителями храма Троицы Живоначальной. В Котловке купания пройдут на пруду "Зеленка", около храма преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. В Теплом стане окунуться в прорубь можно будет в Тропаревском пруду",- рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры юго-западного административного округа.В пресс-службе добавили, что в Южном Бутово купания пройдут на Верхнем Черневском пруду, а в Ясенево - на пруду в Узком."Для обеспечения комфорта и безопасности всех желающих принять участие в крещенских купаниях на всех точках будут установлены теплые шатры для переодевания и будут дежурить бригады скорой помощи",- рассказали в пресс-службе префектуры.При этом в пресс-службе префектуры ЮВАО сообщили РИА Новости, что в их округе в этом году точек для крещенских купаний не будет.

https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, россия