13:35 17.01.2022 (обновлено: 16:46 17.01.2022)
Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь
Глава Гидрометцентра Вильфанд: в России будет аномально теплая крещенская ночь
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В крещенскую ночь (на 19 января) температура будет выше нормы на всей территории России , кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)", — добавил он.
Синоптик отметил, что в Москве в крещенскую ночь температура будет от минус десяти до минус 15 градусов.
Ранее ученый сообщил, что погода во второй половине зимы будет неоднородной, с чередованием холодных и теплых аномалий.
Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне рассказал РИА Новости, что ночью на 19 января ветер будет задувать с севера, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.
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