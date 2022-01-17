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Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь
Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь - РИА Новости, 17.01.2022
Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь
В крещенскую ночь (на 19 января) температура будет выше нормы на всей территории России , кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:35
2022-01-17T16:46
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
крещение господне
погода
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В крещенскую ночь (на 19 января) температура будет выше нормы на всей территории России , кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)", — добавил он.Синоптик отметил, что в Москве в крещенскую ночь температура будет от минус десяти до минус 15 градусов.Ранее ученый сообщил, что погода во второй половине зимы будет неоднородной, с чередованием холодных и теплых аномалий.Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне рассказал РИА Новости, что ночью на 19 января ветер будет задувать с севера, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, крещение господне, погода
13:35 17.01.2022 (обновлено: 16:46 17.01.2022)
 
Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в России будет аномально теплая крещенская ночь

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В крещенскую ночь (на 19 января) температура будет выше нормы на всей территории России , кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)", — добавил он.
Синоптик отметил, что в Москве в крещенскую ночь температура будет от минус десяти до минус 15 градусов.
Ранее ученый сообщил, что погода во второй половине зимы будет неоднородной, с чередованием холодных и теплых аномалий.
Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне рассказал РИА Новости, что ночью на 19 января ветер будет задувать с севера, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 15:34Религия
Митрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандКрещение ГосподнеПогода
 
 
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