https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203822.html

Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь

Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь - РИА Новости, 17.01.2022

Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь

В крещенскую ночь (на 19 января) температура будет выше нормы на всей территории России , кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:35

2022-01-17T13:35

2022-01-17T16:46

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

крещение господне

погода

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В крещенскую ночь (на 19 января) температура будет выше нормы на всей территории России , кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)", — добавил он.Синоптик отметил, что в Москве в крещенскую ночь температура будет от минус десяти до минус 15 градусов.Ранее ученый сообщил, что погода во второй половине зимы будет неоднородной, с чередованием холодных и теплых аномалий.Ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне рассказал РИА Новости, что ночью на 19 января ветер будет задувать с севера, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.

https://ria.ru/20220115/kupaniya-1767996229.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, крещение господне, погода