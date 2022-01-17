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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203190.html
В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение
В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение - РИА Новости, 17.01.2022
В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение
Крещенские купания, превращаясь в "вакханалию с обильным распитием алкоголя", становятся грехом, сказал в понедельник замуправделами Русской православной церкви РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:31
2022-01-17T16:31
религия
русская православная церковь
telegram (приложение)
иордан
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крещенские купания, превращаясь в "вакханалию с обильным распитием алкоголя", становятся грехом, сказал в понедельник замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом", - написал он в своем канале в Telegram.Поскольку купание - это только обычай, окунаться в ледяную прорубь не стоит тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, добавил епископ.Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. Также среди верующих есть традиция крещенских "купаний" в прорубях, которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.
https://ria.ru/20220115/kupaniya-1767996229.html
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русская православная церковь, telegram (приложение), иордан, россия
16:31 17.01.2022
 

В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДесантник во время крещенских купаний в купели на территории парка "Патриот"
Десантник во время крещенских купаний в купели на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крещенские купания, превращаясь в "вакханалию с обильным распитием алкоголя", становятся грехом, сказал в понедельник замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом", - написал он в своем канале в Telegram.
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 15:34Религия
Митрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний
Поскольку купание - это только обычай, окунаться в ледяную прорубь не стоит тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, добавил епископ.
Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. Также среди верующих есть традиция крещенских "купаний" в прорубях, которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.
Женщина во время крещенского купания - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
08:49Религия
В Улан-Удэ отменили крещенские купания
 
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