https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768203190.html

В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение

В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение - РИА Новости, 17.01.2022

В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение

Крещенские купания, превращаясь в "вакханалию с обильным распитием алкоголя", становятся грехом, сказал в понедельник замуправделами Русской православной церкви РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:31

2022-01-17T16:31

2022-01-17T16:31

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крещенские купания, превращаясь в "вакханалию с обильным распитием алкоголя", становятся грехом, сказал в понедельник замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом", - написал он в своем канале в Telegram.Поскольку купание - это только обычай, окунаться в ледяную прорубь не стоит тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, добавил епископ.Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. Также среди верующих есть традиция крещенских "купаний" в прорубях, которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.

https://ria.ru/20220115/kupaniya-1767996229.html

https://ria.ru/20220117/kupaniya-1768149271.html

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русская православная церковь, telegram (приложение), иордан, россия