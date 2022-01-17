В РПЦ предостерегли от "алкогольной вакханалии" на Крещение
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДесантник во время крещенских купаний в купели на территории парка "Патриот"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крещенские купания, превращаясь в "вакханалию с обильным распитием алкоголя", становятся грехом, сказал в понедельник замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии. Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом", - написал он в своем канале в Telegram.
15 января, 15:34РелигияМитрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний
Поскольку купание - это только обычай, окунаться в ледяную прорубь не стоит тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, добавил епископ.
Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. Также среди верующих есть традиция крещенских "купаний" в прорубях, которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.