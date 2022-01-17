https://ria.ru/20220117/krasnoyarsk-1768242514.html
Уснувший на путях красноярец не пострадал от проехавшего над ним локомотива
Уснувший на путях красноярец не пострадал от проехавшего над ним локомотива - РИА Новости, 17.01.2022
Уснувший на путях красноярец не пострадал от проехавшего над ним локомотива
Житель Красноярска после застолья с друзьями уснул на железнодорожных путях и не заметил как над ним проехал локомотив поезда, после чего мужчину с различными... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:43
2022-01-17T16:43
2022-01-17T16:45
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Житель Красноярска после застолья с друзьями уснул на железнодорожных путях и не заметил как над ним проехал локомотив поезда, после чего мужчину с различными незначительными ушибами доставили в больницу, сообщает пресс-служба Сибирского линейного управления МВД России.По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне станций Крол-Джетка. Сотрудники Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России, сопровождавшие пассажирский поезд Красноярск-Абакан, получили информацию, что машинист был вынужден выполнить экстренное торможении состава, чтобы не травмировать лежащего в железнодорожной колее мужчину."После остановки состава транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном поезда спящего мужчину. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг", - говорится в сообщении.На опубликованных кадрах спасения, голос за кадром говорит, что мужчина живой и пытается продолжить спать. На вопрос полицейских "живой ли он?" голос за кадром отвечает: "да, нормально-нормально".Убедившись в отсутствии у гражданина опасных повреждений, сотрудники полиции и железнодорожники извлекли его из-под вагона и с помощью одеяла занесли в состав, чтобы доставить на ближайшую станцию и передать медикам.В полиции отмечают, что благодаря своевременной помощи сотрудников транспортной полиции и работников железной дороги красноярец избежал обморожения и возможной смерти от переохлаждения. Ночью температура воздуха в регионе опустилась до 18 градусов ниже нуля.
https://ria.ru/20220112/moroz-1767439804.html
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происшествия, красноярск
16:43 17.01.2022 (обновлено: 16:45 17.01.2022)
Уснувший на путях красноярец не пострадал от проехавшего над ним локомотива
Красноярец, уснувший на путях, остался цел после того, как над ним проехал локомотив
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости.
Житель Красноярска
после застолья с друзьями уснул на железнодорожных путях и не заметил как над ним проехал локомотив поезда, после чего мужчину с различными незначительными ушибами доставили в больницу, сообщает пресс-служба Сибирского линейного управления МВД России.
По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне станций Крол-Джетка. Сотрудники Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России, сопровождавшие пассажирский поезд Красноярск-Абакан, получили информацию, что машинист был вынужден выполнить экстренное торможении состава, чтобы не травмировать лежащего в железнодорожной колее мужчину.
"После остановки состава транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном поезда спящего мужчину. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах спасения, голос за кадром говорит, что мужчина живой и пытается продолжить спать. На вопрос полицейских "живой ли он?" голос за кадром отвечает: "да, нормально-нормально".
Убедившись в отсутствии у гражданина опасных повреждений, сотрудники полиции и железнодорожники извлекли его из-под вагона и с помощью одеяла занесли в состав, чтобы доставить на ближайшую станцию и передать медикам.
"Установлено, что незадолго до происшествия 36-летний житель Красноярска распивал со знакомым спиртные напитки, а затем отправился на железнодорожную станцию встречать товарища. Врачи Курагинской районной больницы, куда госпитализировали мужчину, подтвердили у него алкогольное опьянение, а также диагностировали различные ушибы. В настоящее время он остается под наблюдением медиков", - сообщает пресс-служба.
В полиции отмечают, что благодаря своевременной помощи сотрудников транспортной полиции и работников железной дороги красноярец избежал обморожения и возможной смерти от переохлаждения. Ночью температура воздуха в регионе опустилась до 18 градусов ниже нуля.