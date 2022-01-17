https://ria.ru/20220117/krasnoyarsk-1768142465.html

В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном"

В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022

В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном"

Новый штамм коронавируса "омикрон" за неделю в Красноярске обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале главного санитарного РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T05:54

2022-01-17T05:54

2022-01-17T05:54

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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" за неделю в Красноярске обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева."За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов.

https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html

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