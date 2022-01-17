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В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном"
В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022
В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном"
Новый штамм коронавируса "омикрон" за неделю в Красноярске обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале главного санитарного РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:54
2022-01-17T05:54
2022-01-17T05:54
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" за неделю в Красноярске обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева."За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов.
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В Красноярске выявили первые случаи заболевания "омикроном"
В Красноярске выявили за неделю пять случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон"