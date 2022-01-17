https://ria.ru/20220117/kotashenko-1768201410.html
Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник
Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2022
Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник
Вдова Александра Градского Марина Коташенко, ограбленная накануне в Подмосковье, обратилась в полицию спустя примерно 5-6 часов после самого преступления,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:21
2022-01-17T13:21
2022-01-17T14:08
происшествия
московская область (подмосковье)
александр градский
марина коташенко
шоубиз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко, ограбленная накануне в Подмосковье, обратилась в полицию спустя примерно 5-6 часов после самого преступления, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье напали на вдову Александра Градского и отобрали у нее сумму около 100 миллионов рублей. По информации полиции, грабители спровоцировали ДТП, сели в ее автомобиль и потребовали доехать до ее дома. Там у Коташенко отобрали крупную сумму денег."Само преступление, со слов потерпевшей, было совершено в районе 12-13 часов. В полицию Коташенко обратилась ближе к вечеру - в районе 19 часов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220117/vdova-1768200587.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко
13:21 17.01.2022 (обновлено: 14:08 17.01.2022)
Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник
Источник: вдова Градского пошла в полицию через пять-шесть часов после ограбления