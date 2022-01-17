https://ria.ru/20220117/kotashenko-1768201410.html

Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник

Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2022

Ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию, сообщил источник

Вдова Александра Градского Марина Коташенко, ограбленная накануне в Подмосковье, обратилась в полицию спустя примерно 5-6 часов после самого преступления,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:21

2022-01-17T13:21

2022-01-17T14:08

происшествия

московская область (подмосковье)

александр градский

марина коташенко

шоубиз

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко, ограбленная накануне в Подмосковье, обратилась в полицию спустя примерно 5-6 часов после самого преступления, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье напали на вдову Александра Градского и отобрали у нее сумму около 100 миллионов рублей. По информации полиции, грабители спровоцировали ДТП, сели в ее автомобиль и потребовали доехать до ее дома. Там у Коташенко отобрали крупную сумму денег."Само преступление, со слов потерпевшей, было совершено в районе 12-13 часов. В полицию Коташенко обратилась ближе к вечеру - в районе 19 часов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220117/vdova-1768200587.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко