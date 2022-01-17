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Пик распространения "омикрона" в Петербурге ждут к концу января

Пик распространения "омикрона" в Петербурге ждут к концу января - РИА Новости, 17.01.2022

Пик распространения "омикрона" в Петербурге ждут к концу января

Пик заболеваемости штаммом "омикрон" ожидается в Петербурге в середине-конце января, сообщил первый зампред комитета по здравоохранению города Андрей Сарана. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T21:14

2022-01-17T21:14

2022-01-17T21:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Пик заболеваемости штаммом "омикрон" ожидается в Петербурге в середине-конце января, сообщил первый зампред комитета по здравоохранению города Андрей Сарана."У нас первый пациент был в середине декабря. Середина января-конец января — это тот пик, до максимального распространения "омикрона", который нас ждет. Об этом свидетельствует та статистика, за которой мы следим", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".По его словам, по сравнению со второй и первой неделями этого года число госпитализации увеличились на 7,5%. При этом количество людей с диагнозом COVID-19 выросло в два-три раза, или с 9,5 до 23 тысяч человек. "И это достаточно большой подъем", - отметил он.Ранее губернатор Петербург Александр Беглов заявил, что в связи с ростом заболеваемости и глобальным распространением "омикрона" необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации. В настоящее время в городе работают 190 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов.В Петербург с начала кампании по вакцинации поступило 4 миллиона 44 тысячи комплектов вакцин, включая "Спутник Лайт". Отмечается, что неизрасходованный запас на сегодняшний день составляет 842 тысячи комплектов вакцины.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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