Пик распространения "омикрона" в Петербурге ждут к концу января
Пик распространения "омикрона в Петербурге ожидают в середине-конце января
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Пик заболеваемости штаммом "омикрон" ожидается в Петербурге в середине-конце января, сообщил первый зампред комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.
"У нас первый пациент был в середине декабря. Середина января-конец января — это тот пик, до максимального распространения "омикрона", который нас ждет. Об этом свидетельствует та статистика, за которой мы следим", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По его словам, по сравнению со второй и первой неделями этого года число госпитализации увеличились на 7,5%. При этом количество людей с диагнозом COVID-19 выросло в два-три раза, или с 9,5 до 23 тысяч человек. "И это достаточно большой подъем", - отметил он.
Ранее губернатор Петербург Александр Беглов заявил, что в связи с ростом заболеваемости и глобальным распространением "омикрона" необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации. В настоящее время в городе работают 190 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов.
В Петербург с начала кампании по вакцинации поступило 4 миллиона 44 тысячи комплектов вакцин, включая "Спутник Лайт". Отмечается, что неизрасходованный запас на сегодняшний день составляет 842 тысячи комплектов вакцины.