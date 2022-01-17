https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768244686.html

Один из лидеров итальянских противников вакцинации умер от COVID-19

Один из лидеров итальянских противников вакцинации умер от COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

Один из лидеров итальянских противников вакцинации умер от COVID-19

Один из лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:09

2022-01-17T17:09

2022-01-17T17:12

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РИМ, 17 янв – РИА Новости. Один из лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ. Однако первым известие о его смерти распространило в Facebook объединяющее многих противников вакцинации общественное движение "Освободим Италию", членом национального руководства которого был Марилли."Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины", - отметила в этой связи авторитетная миланская газета Corriere della Sera.Как сообщило издание, один из близких друзей антиваксера предприниматель Марино Реккьюти, на фирме которого работал Марилли, прямо написал в соцсети, что тот скончался от COVID-19."Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести", - говорилось в комментарии Реккьюти, который впоследствии был удален.Об этой истории рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения "Освободим Италию". Оно разместило у себя на сайте специальный пресс-релиз, в котором призвало прессу прекратить "медийное мародерство" в связи со смертью Марилли и пригрозило юридическими последствиями. При этом в сообщении подчеркивалось, что "привитые и непривитые заражаются и заболевают одинаково".В декабре прошлого года один из самых известных противников вакцинации в Северной Италии 56-летний Лоренцо Дамиано рассказал РИА Новости о том, как он заболел COVID-19 и чуть было не умер от осложнений в больнице. Тогда он признался, что по-прежнему испытывает серьезные сомнения относительно официальной версии возникновения коронавируса, однако его отношение к вакцинации кардинально изменилось, и он призвал всех как можно скорее привиться от COVID.

https://ria.ru/20220115/protesty-1768011991.html

https://ria.ru/20211115/politsiya-1759106689.html

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в мире, вакцинация, италия, перуджа, коронавирусы, коронавирус covid-19