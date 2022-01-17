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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768174464.html
Рост заболеваемости COVID-19 длится до 45 дней, заявил эпидемиолог
Рост заболеваемости COVID-19 длится до 45 дней, заявил эпидемиолог - РИА Новости, 17.01.2022
Рост заболеваемости COVID-19 длится до 45 дней, заявил эпидемиолог
Рост заболеваемости COVID-19 обычно длится минимум 30-45 дней, надеяться на быстрое завершение подъема в России не нужно, заявил заместитель директора по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:36
2022-01-17T11:45
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 обычно длится минимум 30-45 дней, надеяться на быстрое завершение подъема в России не нужно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом "омикроном", скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз."Мы находимся в разных фазах инфекционного процесса эпидемического по сравнению с нашими зарубежными коллегами, напомню, что в классике жанра, фаза роста продолжается 30-45 дней минимум. Рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным. Действительно, и опасения самые серьезные", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он отметил, что в России проводится огромная подготовительная работа, чтобы не было сценария, как в Италии в мае 2020 года
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768173575.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, италия, здоровье - общество, россия, анатолий альтштейн, александр горелов
11:36 17.01.2022 (обновлено: 11:45 17.01.2022)
 
Рост заболеваемости COVID-19 длится до 45 дней, заявил эпидемиолог

В Роспотребнадзоре призвали не надеяться на быстрое снижение заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 обычно длится минимум 30-45 дней, надеяться на быстрое завершение подъема в России не нужно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом "омикроном", скорее всего, к концу января - началу февраля в России пойдет вниз.
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"Мы находимся в разных фазах инфекционного процесса эпидемического по сравнению с нашими зарубежными коллегами, напомню, что в классике жанра, фаза роста продолжается 30-45 дней минимум. Рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным. Действительно, и опасения самые серьезные", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
Он отметил, что в России проводится огромная подготовительная работа, чтобы не было сценария, как в Италии в мае 2020 года
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииИталияЗдоровье - ОбществоРоссияАнатолий АльтштейнАлександр Горелов
 
 
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