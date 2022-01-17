https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768173683.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 670 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 670 человек - РИА Новости, 17.01.2022

В России за сутки от COVID-19 умерли 670 человек

За сутки в России подтверждены 670 смертей с COVID-19, за все время погибли 321 990 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:34

2022-01-17T11:34

2022-01-17T11:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 670 смертей с COVID-19, за все время погибли 321 990 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 670 смертей… За весь период по России умерло 321 990 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 65, Подмосковье - 44.

https://ria.ru/20220113/omikron-1767683194.html

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2022

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