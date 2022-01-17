https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768173575.html
Россия готова к новой волне коронавируса, заявили в Госдуме
Россия готова к новой волне коронавируса, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.01.2022
Россия готова к новой волне коронавируса, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что в России готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:33
2022-01-17T11:33
2022-01-17T12:01
распространение коронавируса
общество
госдума рф
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что в России готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число положительных тестов на ковид в РФ в начале года выросло более чем на 20%, а глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила быстрое распространение штамма вируса и его высокую контагиозность."Штабы работают как федеральные, так и региональные. Соответственно, усиленно к этому готовимся – закупаются медикаменты, необходимый запас верхней индивидуальной защиты, подготавливается кадровый резерв и резерв коечного фонда, укрепляется первичное звено. В общем все, что необходимо, учитывая опыт зарубежных стран, сейчас проводится. Поэтому, я считаю, в принципе мы готовы", - сказал Хубезов на пресс-конференции.Парламентарий подчеркнул, что меры профилактики что при "омикроне", что при "дельте", что при уханьских штаммах одни и те же – вакцинация, маски, дистанция и избегание мест массового скопления граждан.
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768174464.html
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РИА Новости
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общество, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова
11:33 17.01.2022 (обновлено: 12:01 17.01.2022)
Россия готова к новой волне коронавируса, заявили в Госдуме
В комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что Россия готова к новой волне COVID-19