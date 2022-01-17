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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768172695.html
В России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.01.2022
В России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 30 726 новых пациентов с COVID-19 — это максимум с 10 декабря 2021 года, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:31
2022-01-17T12:17
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 30 726 новых пациентов с COVID-19 — это максимум с 10 декабря 2021 года, сообщили в оперштабе."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5018 (16,3%) без клинических проявлений", — отметили там.Накануне зафиксировали 29 230 случаев, а днем ранее — 27 179. Темп прироста за три дня вырос с 0,25% до 0,28%. Умерли 670 человек (днем ранее было 686), выписались 19 756 (вчера — 22 731).Больше всего заразившихся в Москве — 7529 (накануне — 6480), Санкт-Петербурге — 4132, Подмосковье — 3388; меньше всего в Калмыкии (20), Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке (три).С марта 2020 года в России выявили 10 834 260 инфицированных, скончались 321 990 человек, выздоровели 9 878 371.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.По данным ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик новой волны заболеваемости в России может наступить 22 января.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html
https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768174464.html
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 17.01.2022 (обновлено: 12:17 17.01.2022)
 
В России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом

В России впервые с середины декабря выявили более 30 тысяч новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 30 726 новых пациентов с COVID-19 — это максимум с 10 декабря 2021 года, сообщили в оперштабе.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5018 (16,3%) без клинических проявлений", — отметили там.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
08:00Наука
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
Накануне зафиксировали 29 230 случаев, а днем ранее — 27 179. Темп прироста за три дня вырос с 0,25% до 0,28%.
Умерли 670 человек (днем ранее было 686), выписались 19 756 (вчера — 22 731).
Больше всего заразившихся в Москве — 7529 (накануне — 6480), Санкт-Петербурге — 4132, Подмосковье — 3388; меньше всего в Калмыкии (20), Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке (три).
С марта 2020 года в России выявили 10 834 260 инфицированных, скончались 321 990 человек, выздоровели 9 878 371.
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
11:36Распространение коронавируса
Рост заболеваемости COVID-19 длится до 45 дней, заявил эпидемиолог
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
По данным ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик новой волны заболеваемости в России может наступить 22 января.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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