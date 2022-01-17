https://ria.ru/20220117/koordinatsiya-1768138984.html

Беглый банкир заявил, что протесты в Казахстане координировали из Киева

Беглый банкир заявил, что протесты в Казахстане координировали из Киева - РИА Новости, 17.01.2022

Беглый банкир заявил, что протесты в Казахстане координировали из Киева

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:06

2022-01-17T03:06

2022-01-17T05:05

беспорядки в казахстане

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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил в интервью РИА Новости беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Данный алгоритм, по словам собеседника агентства, существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.При этом беспорядки, в ходе которых вооруженными людьми были атакованы административные здания и отделения полиции, разграблены банки и магазины, а также погибли 225 человек, включая 19 силовиков, по утверждению Аблязова, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые, как заявил он, якобы носили мирный характерВ первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767129605.html

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