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Большинство сербов выступили за изменения в конституции
Большинство сербов выступили за изменения в конституции - РИА Новости, 17.01.2022
Большинство сербов выступили за изменения в конституции
Более 60% участников референдума в Сербии об изменениях в конституции страны в сфере правосудия выступили за, заявил вечером в воскресенье президент страны... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T00:43
2022-01-17T05:12
в мире
сербия
евросоюз
александр вучич
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БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Более 60% участников референдума в Сербии об изменениях в конституции страны в сфере правосудия выступили за, заявил вечером в воскресенье президент страны Александр Вучич."Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры", - подчеркнул Вучич.Голосование на референдуме проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) более чем на восьми тысячах избирательных участков на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона человек. Власти самопровозглашенного Косово категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.По данным избиркома, до 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии проголосовали 25,25% от общего числа избирателей, волеизъявление прошло мирно, за исключением одного инцидента. Полиция Сербии задержала оппозиционера Срджана Ного, разбившего урну для голосования на одном из участков в Белграде.Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
https://ria.ru/20220113/vooruzhenie-1767587128.html
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в мире, сербия, евросоюз, александр вучич
00:43 17.01.2022 (обновлено: 05:12 17.01.2022)
 
Большинство сербов выступили за изменения в конституции

Более 60 процентов участников референдума в Сербии выступили за изменения в конституции

© AP Photo / Darko VojinovicЖенщина заходит на избирательный участок в Белграде для голосования на референдуме по изменениям конституции Сербии
Женщина заходит на избирательный участок в Белграде для голосования на референдуме по изменениям конституции Сербии - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Женщина заходит на избирательный участок в Белграде для голосования на референдуме по изменениям конституции Сербии
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БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Более 60% участников референдума в Сербии об изменениях в конституции страны в сфере правосудия выступили за, заявил вечером в воскресенье президент страны Александр Вучич.
"По данным обработки материалов с 97,02% избирательных участков, 60,48% выступили за, 39,52% проголосовали против", - заявил сербский лидер на брифинге в офисе правящей Сербской прогрессивной партии.
"Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры", - подчеркнул Вучич.
Голосование на референдуме проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) более чем на восьми тысячах избирательных участков на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона человек. Власти самопровозглашенного Косово категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.
По данным избиркома, до 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии проголосовали 25,25% от общего числа избирателей, волеизъявление прошло мирно, за исключением одного инцидента. Полиция Сербии задержала оппозиционера Срджана Ного, разбившего урну для голосования на одном из участков в Белграде.
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Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.
Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
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