https://ria.ru/20220117/konstitutsiya-1768135282.html

Большинство сербов выступили за изменения в конституции

Большинство сербов выступили за изменения в конституции - РИА Новости, 17.01.2022

Большинство сербов выступили за изменения в конституции

Более 60% участников референдума в Сербии об изменениях в конституции страны в сфере правосудия выступили за, заявил вечером в воскресенье президент страны... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T00:43

2022-01-17T00:43

2022-01-17T05:12

в мире

сербия

евросоюз

александр вучич

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БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Более 60% участников референдума в Сербии об изменениях в конституции страны в сфере правосудия выступили за, заявил вечером в воскресенье президент страны Александр Вучич."Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры", - подчеркнул Вучич.Голосование на референдуме проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) более чем на восьми тысячах избирательных участков на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона человек. Власти самопровозглашенного Косово категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.По данным избиркома, до 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии проголосовали 25,25% от общего числа избирателей, волеизъявление прошло мирно, за исключением одного инцидента. Полиция Сербии задержала оппозиционера Срджана Ного, разбившего урну для голосования на одном из участков в Белграде.Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.

https://ria.ru/20220113/vooruzhenie-1767587128.html

https://ria.ru/20220113/serbiya-1767660445.html

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в мире, сербия, евросоюз, александр вучич