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Правительство Коми отправили в отставку
Правительство Коми отправили в отставку - РИА Новости, 17.01.2022
Правительство Коми отправили в отставку
Глава Коми Владимир Уйба распустил правительство республики. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:16
2022-01-17T14:45
политика
республика коми
владимир уйба
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба распустил правительство республики."Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Об этом глава Коми объявил на пресс-брифинге в понедельник, 17 января", — говорится в сообщении пресс-службы регионального кабмина.Там отметили, что руководитель связал решение "со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде"."Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона, по поручению президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года", — говорится в релизе.Новый состав правительства объявят позже. До этого момента прежние управленцы продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Полномочия председателя возложили на замглавы кабмина Эльмиру Ахмееву.В пресс-службе также рассказали, что Уйба поблагодарил прежнюю команду за совместную работу."Была заложена крепкая основа для будущего поступательного развития, сделан большой задел для дальнейшего движения вперед. Мы пересмотрели стратегию социально-экономического развития региона. Основные направления работы по восстановлению экономики, росту деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса вошли в Инвестиционное послание и Инвестиционную декларацию Республики Коми", — приводятся в релизе слова главы Коми.По его словам, основная задача новых людей в правительстве — вывести экономику "на качественно новый уровень", развивать обрабатывающие производства, а также предприятия с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов. Все цели прописаны в плане диверсификации хозяйственной деятельности региона на 2021-2026 годы. Там также указаны 50 крупных инвестпроектов, по которым в республику хотят привлечь 150 миллиардов рублей частных инвестиций, в частности, в не связанные с углем отрасли.
https://ria.ru/20220110/otstavka-1767200489.html
https://ria.ru/20211230/demidov-1766113374.html
https://ria.ru/20211207/oproverzhenie-1762490379.html
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политика, республика коми, владимир уйба, россия
13:16 17.01.2022 (обновлено: 14:45 17.01.2022)
 
Правительство Коми отправили в отставку

Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство региона в отставку

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба распустил правительство республики.
"Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Об этом глава Коми объявил на пресс-брифинге в понедельник, 17 января", — говорится в сообщении пресс-службы регионального кабмина.
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Там отметили, что руководитель связал решение "со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде".
"Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона, по поручению президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года", — говорится в релизе.
Новый состав правительства объявят позже. До этого момента прежние управленцы продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Полномочия председателя возложили на замглавы кабмина Эльмиру Ахмееву.
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"Была заложена крепкая основа для будущего поступательного развития, сделан большой задел для дальнейшего движения вперед. Мы пересмотрели стратегию социально-экономического развития региона. Основные направления работы по восстановлению экономики, росту деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса вошли в Инвестиционное послание и Инвестиционную декларацию Республики Коми", — приводятся в релизе слова главы Коми.
По его словам, основная задача новых людей в правительстве — вывести экономику "на качественно новый уровень", развивать обрабатывающие производства, а также предприятия с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов. Все цели прописаны в плане диверсификации хозяйственной деятельности региона на 2021-2026 годы. Там также указаны 50 крупных инвестпроектов, по которым в республику хотят привлечь 150 миллиардов рублей частных инвестиций, в частности, в не связанные с углем отрасли.
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