https://ria.ru/20220117/klichko-1768183845.html

Кличко повторно заразился коронавирусом

Кличко повторно заразился коронавирусом - РИА Новости, 17.01.2022

Кличко повторно заразился коронавирусом

Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко сообщил, что повторно заболел коронавирусом, продолжает работать из дома. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:12

2022-01-17T12:12

2022-01-17T12:12

распространение коронавируса

в мире

виталий кличко

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко сообщил, что повторно заболел коронавирусом, продолжает работать из дома."Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Кличко в Telegram в понедельник.Он призвал граждан беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. "Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - добавил Кличко.Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/kovid-1768180285.html

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в мире, виталий кличко, коронавирус covid-19