https://ria.ru/20220117/klichko-1768183845.html
Кличко повторно заразился коронавирусом
Кличко повторно заразился коронавирусом - РИА Новости, 17.01.2022
Кличко повторно заразился коронавирусом
Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко сообщил, что повторно заболел коронавирусом, продолжает работать из дома. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:12
2022-01-17T12:12
2022-01-17T12:12
распространение коронавируса
в мире
виталий кличко
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко сообщил, что повторно заболел коронавирусом, продолжает работать из дома."Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Кличко в Telegram в понедельник.Он призвал граждан беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. "Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - добавил Кличко.Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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в мире, виталий кличко, коронавирус covid-19
Кличко повторно заразился коронавирусом
Мэр Киева Кличко повторно заразился коронавирусом
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости.
Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко
сообщил, что повторно заболел коронавирусом, продолжает работать из дома.
"Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Кличко в Telegram в понедельник.
Он призвал граждан беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. "Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - добавил Кличко.
Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".